Алтайский край в 2020 году рассчитывает получить 70 млн рублей на систему комплексной реабилитации инвалидов

На заседании координационного совета по делам инвалидов Алтайского края состоялось обсуждение наиболее острых вопросов, которые стоят перед людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, почти 8% жителей региона (184 тыс человек) имеют инвалидность. Ежедневно им приходится сталкиваться с различными жизненно важными проблемами, в решении которых необходим комплексный подход, помощь государства и общественных организаций. Многие вопросы социализации связаны с недостаточным финансированием. Краевые власти стараются решать их, привлекая федеральные средства. Так, сегодня в минтруде РФ находится на согласовании программа, направленная на формирование системы комплексной реабилитации инвалидов.

«Если все планы подтвердятся и согласование будет получено, то дополнительно в 2020 году из федерального бюджета поступит более 70 млн рублей при обязательном софинансировании края», — пояснил Виктор Томенко.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, власти вместе с Законодательным собранием планируют сделать софинансирование в размере 7% от этой суммы. Таким образом, появится возможность дополнительно приобрести оборудование для учреждений, которые занимаются проблемами и реабилитацией инвалидов.

Так, в плане мероприятий поддержки инвалидов на 2019 год — оценка положения семей с детьми-инвалидами в целях его улучшения путем оказания адресной поддержки; содействие занятости; реформирование системы психоневрологических интернатов; создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами; развитие технологий сопровождения граждан с инвалидностью, подготовки к самостоятельной жизни в обществе; обеспечение доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности силами регионов в рамках ведомственных полномочий.

Кроме того, с 1 июля 2019 предстоит увеличение выплат семьям с детьми-инвалидами и инвалидам с детства I группы с 5,5 тыс до 10 тыс рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в ходе состоявшейся встречи губернатор Виктор Томенко и зампредседателя Совета директоров акционерного общества «Альфа-Банк» Олег Сысуев обсудили перспективные направления сотрудничества, связанные с развитием инвестиционной, лизинговой деятельности банка, а также внедрения на территории региона новых цифровых технологий Альфа-Банка.

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