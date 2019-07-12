В сентябре текущего года пройдут дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска. Избирком уже начал прием документов от первых претендентов, готовых баллотироваться по 12-му округу, в Калининском районе. Одним из тех, кто готов побороться за депутатское кресло, стал советник генерального директора ОАО «ПМСП «Электрон» Игорь Рытиков. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о том, что планирует сделать на посту депутата, жизни Калининского района и дальнейших перспективах «Электрона».

— Игорь Михайлович, как связана ваша судьба с Калининским районом Новосибирска?

— Все, что я делал последние 15 лет, так или иначе связано с Калининским районом и ОАО «ПСМП «Электрон». Начинал я работать еще в «Химэлектромонтаже», так назывался ранее «Электрон», после армии. Потом уходил, работал в других предприятиях, вернулся и до сегодняшнего дня продолжаю трудиться в «Электроне». До 2018 года был директором по строительству и общим вопросам, с 2019 года — советник генерального директора. «Электрон» — не просто предприятие атомной отрасли, оно хорошо вписано в городское хозяйство. Если посмотреть те объекты, в создании которых мне довелось принимать участие, большинство из них находятся здесь, в Калининском районе. Это и малая ледовая арена возле ЛДС «Сибирь», где проходят тренировки, здание детской поликлиники и стационар 25-й медсанчасти, школы № 23 и № 28, здания которых были полностью реконструированы, детский сад в Пашино. Огромная работа была проведена, если говорить о нашей Пашинской дивизии (39-я гвардейская Глуховская ракетная дивизия в в/ч 34148. — «КС»). Мы с Валерием Николаевичем начинали там, а заканчивали работу, когда его уже стало (президент ОАО «ПМСП «Электрон», почетный житель Новосибирска Валерий Кармачев ушел из жизни в феврале 2016 года. — «КС»).

— В чем, по-вашему, заключаются особенности Калининского района, чем он отличается от других территорий города, в чем его самобытность?

— Самое примечательное, что создавалось в районе в последние годы, это, по моим данным, единственный в России монумент покорителям атома (девятиметровый памятник за зданием ДК им. Горького, работа архитектора Максима Салахова. — «КС»). Именно в нашем районе работают предприятия атомной отрасли — НЗХК, «Электрон», ФГУП ПО «Север». Калининский район сам по себе обязан рождением предприятиям министерства среднего машиностроения СССР. Раньше территория района была так называемым соцгородком, потому, что все объекты инфраструктуры содержались предприятиями. Поддерживался идеальный порядок. Многие старожилы Калининского вспоминают это время с ностальгией. Детские сады, дороги, улица Богдана Хмельницкого, кварталы «Красной горки» отличаются сейчас особой атмосферой, созданной благодаря тому, что на НЗХК существовала специальная мастерская. Ею руководил Арбатский (первый главный архитектор Калининского района Геннадий Арбатский. — «КС»), и архитекторы создали за счет малых архитектурных форм совершенно особенную атмосферу. Есть дворы, известные во всем мире, специально сюда приезжают посмотреть на нашу «Алису», правда, находится она сейчас не в лучшем состоянии, на «Гулливера» (жилые дома и дворы «Алиса» и «Гулливер». — «КС»), отнесенные к объектам культурного наследия ДК Горького. К сожалению, все это наследие постепенно ветшает.

— А как предприятия помогали району, в чем эта помощь заключалась?

— В Калининском районе Новосибирска был создан Совет директоров предприятий района, наше предприятие там тоже было представлено. В начале 2010-х годов много помогали местной медсанчасти. Помню, столкнулись тогда с нехваткой кардиографов, а вы представляете, насколько это критично для большого медицинского учреждения. Палочкой-выручалочкой стал Совет директоров. Купили переносные кардиографы, лазерные скальпели. И сейчас, хотя ситуация уже и не такая, если возникают какие-то вопросы, предприятия Калининского всегда готовы прийти на помощь. То есть для предприятий район — это не просто место, где работают сотрудники, живут их семьи. Это место, куда вкладывают средства, силы и душу.

— Говоря о предприятиях, как бы вы охарактеризовали сейчас ситуацию с «Электроном»? Производственное объединение находится в процедуре наблюдения. Как идет взаимодействие с кредиторами?

— Положение «Электрона» сегодня тяжелое, но не критичное. Весь коллектив настроен на оздоровление предприятия. Это непростой путь, за месяц этого не сделаешь, но работа идет. По погашению долгов по зарплате, взаимодействию с кредиторами, работе со своими должниками. Предприятие можно сохранить, и оно будет работать. Как член Совета директоров скажу, что причина, по которой завод оказался в такой ситуации, — неплатежи контрагентов. Основная цель сейчас — получить все, что нам должны, и дальше развивать предприятие.

— Что, по вашим оценкам, может помочь в оздоровлении — госзаказы, диверсификация производства, усиление экспорта?

— Если брать нашу основную деятельность, электромонтаж, не обязательно, чтобы это были госзаказы. Заказы могут быть областными, городскими, частными, тем более что город активно строится. Взять, к примеру, будущий ЛДС. Освоить такие объекты может только компания с соответствующим опытом работы. С учетом того, что «Электрон» полностью сделал электромонтаж для сочинской Олимпиады, опыт у нас в этом плане как раз есть.

Вообще, в советское время было три предприятия в стране, которые занимались такого уровня работами. Одно в Казахстане, второе в Подмосковье. Они оба уже развалились. Третье — наше, ПСМП «Электрон», которое как раз возглавлял Валерий Кармачев, его удалось сохранить. В том числе и училище, которое готовит специалистов, схема их подготовки сохранилась, чтобы можно было выполнять работы. В этом плане «Электрону» замены сейчас нет. Если он исчезнет, экономика страны потеряет очень многое. Для восстановления потом потребуется масса времени и усилий, а здесь все есть. Самое главное — люди верят в будущее предприятия и не разбегаются. Репутация тоже позволяет удержать коллектив, у предприятия были крупные проекты, в том числе и в Новосибирске — это театр оперы и балета, концертный зал имени Каца. А как только производственный механизм полностью заработает, там уже легче будет. Я понимаю, что «Электрон» уже не будет такой махиной, как раньше. Но жить будет.

— Вы всю жизнь занимались производством. Какие у вас дальше цели?

— Я не ставлю перед собой каких-то политических задач, хочу заниматься тем, чем все время занимался — хозяйственной деятельностью. Помогать жителям и своему предприятию, развивать район. Политизирование как раз идет во вред той среде, о которой мы с вами говорили. Сейчас будут проходить довыборы в Совет депутатов Новосибирска, на этом округе был представителем сотрудник «Электрона» Дмитрий Прибаловец, наш депутат. К сожалению, в феврале Дмитрия Валерьевича не стало, однако все совместные планы остались. При Дмитрии Прибаловце у нас организовалась неформальная группа соратников, группа поддержки депутата. Когда возник вопрос о сносе крупных объектов, которые являются лицом Богданки, достаточно серьезные усилия были направлены на то, чтобы их сохранить. Многие из тех, кто входил в эту группу, помогают нам и сейчас. Задача сейчас стоит такая — чтобы Богданка обрела свой «старый блеск». Формируем программы для насыщения общественных пространств. Есть, к примеру, территория на улице Учительской, там сквер, и мы совместно с авторами идеи — Фондом поддержки гражданских инициатив — очень хотим, чтобы там вместо пустой площадки была наполненная смыслом территория для семейного отдыха и связанная с семейными ценностями. Много беспокойства у жителей района вызывает судьба парка Сосновый бор. Тоже есть несколько интересных предложений, которые позволили бы сохранить эту территорию как место отдыха. Проблем много, будем работать над тем, чтобы их число уменьшалось. Чтобы в Калининском районе жилось комфортно, и мы с гордостью принимали гостей и туристов, показывая наши достопримечательности.

— Возвращаясь к Калининскому району и обустройству территории, что еще сегодня, на ваш взгляд, требует отдельного внимания?

— С учетом самобытности Калининского района, многие дома, нужно учесть, строились достаточно давно и сегодня требуют особого подхода. Одна из проблем, беспокоящая местных жителей, — жилищно-коммунальное обслуживание. Работа постоянная, никогда не закончится. Проблемы такие по всей стране. В этом направлении будем работать. Смысла войны с управляющими компаниями не вижу, будем все делать организованно, решать проблему вместе. Используем сейчас опыт Железнодорожного района по созданию площадок, где инициативные жильцы, председатели домовых советов могут обмениваться информацией и опытом. К ним на встречи приходят представители различных коммунальных служб, жилинспекции. Есть большой запрос на обучение, поэтому мы тоже хотим организовать какие-то просветительские занятия.

Кроме того, значительная часть округа — это улица Объединения. Там тоже свои проблемы, это неблагоустроенность. Нужно формировать там комфортную городскую среду для детей и взрослых, и энтузиазм у людей есть. Высаживают цветы, елочки. Но часть территории, принадлежащая муниципалитету, например, сквер у железнодорожного переезда, неухоженная, забитая мусором, асоциальные элементы там по ночам собираются. Естественно, жильцам домов это не нравится, раздражение в отношении власти формируется. То есть придомовые территории ухоженные, а где муниципальная земля — там нет. Надо выяснять, что-то делать с такими территориями. Задача депутата — найти средства и способ решения таких проблем, транслировать вопрос на уровень муниципалитета. После ухода Прибаловца этот вакуум сейчас чувствуется особенно остро.

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