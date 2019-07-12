Для многих крупных добывающих компаний важной и актуальной задачей является реализация различных экологических программ, руководствуясь принципом нанесения минимального ущерба окружающей среде. На примере АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Континент Сибирь» решил посмотреть, какие меры по сохранению экологического равновесия на ответственной территории принимало предприятие в первой половине 2019 года, сколько вложило денег и какой эффект это дало.

Наиболее важным и массовым направлением по развитию экологии Кемеровской области для УК «Кузбассразрезуголь» можно считать сохранение лесных насаждений региона. Так, только в селе Красная Орловка Новокузнецкого района сотрудниками угледобывающей компании весной было посажено 100 молодых сосен.

«Благодаря тому, что на территории нашего сельского поселения работает Калтанский угольный разрез, мы постоянно ощущаем поддержку горняков. Это предприятие не только является основой экономики муниципального образования, мы тесно сотрудничаем с угольщиками в разных сферах», — поясняет глава Центрального сельского поселения Елена Курлис, добавляя, что «Кузбассразрезуголь» помогает в реализации нового проекта благоустройства.

Другой проект по созданию лесонасаждений был воплощен предприятием в поселке Старобачаты Беловского района, где в рамках Всероссийского дня посадки леса компания подарила жителям села новую аллею. Сотрудниками УК «Кузбассразрезуголь» высажено 1050 саженцев березы, калины, рябины и яблони. В масштабной акции приняли участие и сами жители села.

Силами и на средства УК «Кузбассразрезуголь» были организованы закупка и доставка посадочного материала, а также проведены работы по подготовке места посадки и обеспечению полива саженцев. Новая аллея будет выполнять функцию защитной полосы в санитарно-защитной зоне между отвалом горных выработок Бачатского угольного разреза и населенным пунктом, а также станет украшением поселка.

«Охрана окружающей среды — один из приоритетов в деятельности УК «Кузбассразрезуголь». Компания проводит системную работу в этом направлении. Помимо большой программы по рекультивации ранее задействованных горными работами земель, мы своими силами озеленяем и благоустраиваем территории в городах и поселках, в которых работают наши филиалы, — подчеркивает заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. — Общие затраты на обеспечение экологической безопасности в 2019 году составят более 412 млн рублей».

Как рассказывают в компании, в тесном сотрудничестве с учеными и студентами учебных заведений, представителями общественных организаций специалисты УК «Кузбассразрез­уголь» находятся в поиске новых технологий и видов высаживаемых растений. Так, на Бачатском угольном разрезе в качестве эксперимента компания начинает использовать акацию при проведении биологического этапа рекультивации, а также проведение биорекультивации механическим способом, при помощи спецтехники. Также

УК «Кузбассразрезуголь» приступила к формированию семенного фонда редких и исчезающих растений степной зоны Байатские сопки (Беловский район). Проект по сохранению биоразнообразия в районе филиала «Бачатский угольный разрез» компания реализует в рамках развития 2-й очереди предприятия.

Байатские сопки — степная зона площадью около 100 гектаров в Беловском районе, где встречаются уникальные виды растений, занесенные в Красную книгу Кемеровской области. УК «Кузбассразрезуголь» заключила договор с Кемеровской региональной экологической общественной организацией «Ирбис», работающей на базе СО РАН и Федерального центра исследований угля и углехимии.

По заказу компании ученые работают над сохранением биоразнообразия в районе Бачатского разреза. На первом этапе проекта ведущие биологи Кузбасса провели исследования флоры Байатских сопок, выделили виды растений, которые должны быть сохранены, и составили геоботаническую карту местности.

«Работы по сохранению биоразнообразия позволяют ученым создавать геоботанические карты с той целью, чтобы когда компании приступили к рекультивации этих территорий, у них были уже конкретные данные, что на них восстанавливать», — комментирует заведующий лабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием ФИЦ угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков.

В настоящее время ученые приступили к сбору семян и посадочного материала. Редкие и исчезающие растения будут перенесены в особо охраняемую природную территорию «Бачатские сопки», где почва по своему составу практически идентична той, которую компания собирается разрабатывать. Часть представителей уникальной флоры Байатских сопок перенесут в недавно открытый Кузбасский ботанический сад.

Проект по сохранению редких и исчезающих растений на территории Байатских сопок рассчитан на пять лет. На эти цели УК «Кузбассразрезуголь» направит более 3,5 млн рублей.

«Таким образом, этой весной мы провели большую работу по озеленению. В общей сложности, с учетом биологической рекультивации нарушенных горными работами земель, силами работников компании на территории Кемеровской области высажено около 300 тысяч деревьев, что символично накануне 300-летия открытия Кузбасса», — подытожил Виталий Латохин.

В 2019 году УК «Кузбассразрезуголь» внесла свой вклад в сохранение лесов Кемеровской области и активным участием в мероприятии «Бумажный бум» — масштабной экологической акции, которую провел в регионе Совет работающей молодежи Кузбасса.

«Это одно из основных экологических мероприятий, которое поддержали все ведущие компании, входящие в состав Совета работающей молодежи Кузбасса», — подчеркивает его председатель Евгения Бажина.

Общими усилиями всех участников «Бумажного бума» удалось собрать почти 30 тонн макулатуры, которая была передана специализированному предприятию по переработке вторсырья. На счету работников УК «Кузбассразрез­уголь» — 5,5 тонны бумаги. Сбор был организован в управлении аппарата угольной компании и во всех ее филиалах.

Также в компании считают важным уделять внимание водое­мам на территориях своего присутствия. Так, на Бачатском угольном разрезе УК «Кузбассразрез­уголь» установили новые очистные со­оружения замкнутого цикла — это два комплекса, которые будут работать параллельно. Один — для обработки промышленных стоков, поступающих с промплощадки предприятия. Там находятся блоки приготовления и дозирования реагентов, напорные механические и сорбционные фильт­ры, комплекс шнекового обезвоживания, УФ-обеззараживания и обезвоживания избыточного ила. Другой будет выполнять задачу по очистке воды, поступающей из санитарно-бытовых помещений объектов.

Компания также внедряет новые способы восстановления водоемов и почв. Например, в озеро около Кедровского угольного разреза специалисты УК «Кузбассразрезуголь» выпустили почти 2 млн мальков сазанов. Зарыбление озера является одним из способов рекультивации, и в компании УК «Кузбассразрезуголь» применяется впервые.

«Ранее эти земли были задействованы в производственной деятельности, поэтому угольная компания несет обязанность по восстановлению этих земель», — комментирует начальник департамента по экологии и землепользованию АО «УК «Кузбасс­разрезуголь» Захар Сапурин.

В пресс-службе компании сообщили, что всего в 2019 году на разрезах УК «Кузбассразрез­уголь» планируется провести биологическую рекультивацию на общей площади 83 га, горнотехническую — на площади 127 га.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.