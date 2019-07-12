Тридцатиградусная жара ожидает новосибирцев в ближайшие выходные

В ближайшие три дня в Новосибирске ожидает настоящая летняя жара. Среднесуточная температура воздуха на выходных может достигнуть отметки в +30 °C.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, летний зной и южная жара не будет покидать все выходные столицу Сибири. Ближайшие дни ожидаются малооблачными и без садков.

По данным синоптиков, уже в пятницу, 12 июля, температура воздуха днем составит +25..+27 °C. Ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 м/с. Ожидается умеренная облачность, а вот осадков не предвидится.

В субботу, 13 июля, температура днем будет повышаться. Столбики термометров покажут +27..+29 °C. Направление ветра не изменится. Осадки также не прогнозируются. А вот ночи будут не такими теплыми. Температура воздуха после заката солнца составит +15..+18 °C.

В воскресенье, 14 июля, воздух днем прогреется до +31 °C без осадков. После этого, синоптики прогнозируют спад температуры.

МЧС предупреждает, что в связи с жаркой погодой необходимо быть осторожными и соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать перегрева и солнечного удара. Например, носить головные уборы и бутылку питьевой воды, а также побольше находиться в тени, особенно это касается пожилых людей.

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