На подготовку к будущему отопительному сезону в Сибири «Россети» направили 6 млрд рублей

На подготовку энергообъектов к предстоящему отопительному сезону «Россети Сибири» направила 6 млрд рублей. На данный момент выполнено более трети работ. Об этом генеральный директор компании рассказал в ходе встречи полпреду президента РФ в СФО.

По данным окружного информационного центра, актуальные вопросы и перспективы развития электросетевого комплекса регионов Сибири обсудили в ходе встречи полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и генеральный директор энергохолдинга «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Глава компании сообщил, что для снижения аварийности на электросетях и улучшения качества электроснабжения потребителей «Россети Сибирь» реализуют масштабную инвестиционную программу, на которую в 2018 году было направлено 13 млрд рублей. На эти деньги в Красноярске был открыт один из самых современных в стране цифровой Центр управления сетями. В настоящее время компанией строится 6 цифровых подстанций и создается 9 цифровых районов электрических сетей (РЭС). Три масштабных пилотных проекта планируется завершить к концу 2019 года — это РЭС в поселке Каа-Хем республики Тыва и Емельяновском районе Красноярского края, а также реконструкция подстанции 110 кВ «Молодежная» в Красноярске.

Также был рассмотрен ход подготовки электросетевого комплекса Сибири к работе в зимний период. На эти цели компанией направлено 6 млрд рублей. Сейчас выполнено более трети планируемых работ. Создан оперативный штаб, проводится ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи и подстанций, идет комплектование аварийных запасов оборудования и материалов.

Еще одной темой встречи стала проблема задолженности потребителей и сбытовых организаций, в частности, ситуация в республике Хакасия. По состоянию на сегодняшний день объем долга предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 526 млн рублей.

Как отмечалось ранее, график погашения текущих обязательств по платежам, который был утвержден по итогам совещания, состоявшегося в Абакане, исполнен наполовину. Мероприятия по повышению платежной дисциплины в коммунальном комплексе региона реализуются, однако недостаточными темпами.

Напомним, 23 апреля 2019 года генеральный директор «Россети Сибири» Павел Акилинвыступил с обращением к жителям Хакасии. По его словам, прошла практически неделя после встречи руководства компании и правительства Хакасии, но, власти республики так не попытались разрешить сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что долг регионального сектора ЖКХ за электричество увеличился тогда почти до 460 млн рублей, компания приняла решение в очередной раз ввести ограничение подачи электроэнергии на коммунальные объекты Хакасии.

24 апреля Сергей Меняйло обратился к энергетикам с предложением не ограничивать электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии из-за огромных долгов. Полпред поставил перед Валентином Коноваловым задачу оперативно разработать меры по выходу республики из кризиса энергоснабжения

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