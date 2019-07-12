Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Президент назначил на должность врио губернатора региона бывшего врио главы республики Хакасия Михаила Развожаева. Информация об этом 11 июля появилась на официальном сайте главы государства.

«В связи с заявлением губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку Овсянникова Д.В, по собственному желанию. Назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя до вступления в должность лица, избранного губернатором города», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что 29 ноября 2018 года решением съезда Народного фронта Михаил Развожаев был избран членом Центрального штаба ОНФ, а 18 декабря 2018 года он возглавил исполком Общероссийского народного фронта.

Кроме того, в начале октября 2018 года Владимир Путин назначил Михаила Развожаева на место врио правительства Хакасии. До этого регионом руководил Виктор Зимин, который снялся со второго тура выборов губернатора Хакасии. Он должен был проконтролировать проведение выборов главы региона, чтобы они прошли максимально чисто, открыто и в полном смысле отвечали российским законам.

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