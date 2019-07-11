Мэру Новосибирска показали новые скверы города

Развитие зеленых зон было одним из приоритетов, обозначенных мэром Новосибирска Анатолием Локтем еще в 2016 году. Для того чтобы озелененных общественных пространств в городе становилось больше, муниципалитет активно использует все возможности: участвует в федеральных и областных программах, ведет переговоры с застройщиками. Во время своего визита в Октябрьский район мэр города оценил результаты совместной со строителями работы — новые скверы в сложившихся микрорайонах и дворы, которые после обновления становятся новым местом притяжения для жителей.

В Октябрьском районе идет активное жилищное строительство, при этом здесь появились примеры, когда застройщик помогает организовать сквер, облагораживает территорию. Этот опыт главе города Анатолию Локтю показался интересным, поскольку ранее муниципалитет выбрал развитие зеленых зон в качестве одного из стратегических приоритетов, и то, что застройщики, которые ранее рассматривались как основные враги деревьев, содействуют развитию парков и скверов, нашло поддержку у городских властей.

Яркий пример здесь — «Аллея друзей», появившаяся возле дома № 194 на улице Бориса Богаткова. Застройщик строит неподалеку многоэтажный дом, который будет сдан через два года. При его участии появилась аллея с плиткой, ограждениями, лавочками и даже скульптурной композицией. Более того, фасад стоящего рядом с аллеей дома был покрашен под цвет плитки, что привело к созданию гармонично смотрящейся зоны отдыха.

Делегацию во главе с мэром города встретила председатель ТОС «Гаранинский» Галина Карцева. Председатель ТОСа рассказала о том, что в связи с вводом здания в эксплуатацию — повысится нагрузка на детский сад, будет затруднен выезд на улицу Бориса Богаткова, нужен светофор. Мэр отметил, что выезд планировался максимально незаметным еще несколько десятилетий назад, когда здесь был военный городок. После этого глава города оценил исполнение подрядчиком ремонтных работ в соседнем дворе, которые проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», — здесь они идут, что называется, полным ходом, внутриквартальные проезды готовят к асфальту, во дворе установлены уличные тренажеры (они, кстати, уже попали на карту «2ГИС»). «Вижу, что сложный рельеф, самый сложный вопрос — это вода, надо сделать так, чтобы не было луж во дворе», — подчеркнул мэр, обратив внимание на установленное во дворе резиновое покрытие. Когда проект будет реализован, двор, образованный четырьмя домами (№ 190, 192, 191/1, 194 по улице Бориса Богаткова), станет еще более комфортным.

Еще один пример позитивного взаимодействия застройщиков и жителей мэру показали на улице Воинской. Здесь в советское время работал кинотеатр «Мир», который после 1991 года пришел в упадок и окончательно закрылся в 1998 году. Окружавший его сквер превратился в пустырь, заросший кустарниками и травой. В июне 2018 года территория при поддержке застройщика жилого комплекса «Грибоедов» и проектного центра «Елка» была расчищена от мусора и травы, а в сентябре началась посадка новых деревьев. Мини-сквер появился ко Дню города — дорожки, лавочки, целый детский городок. «У нас в День города тут была целая концертная программа — от рэпа до народных песен», — вспомнила Галина Карцева.

«В летний период ведется напряженная работа по благоустройству — касается ли это федеральных программ или наших. Одновременно с этим мы осматриваем те объекты, которые сделаны не по программе, а по инициативе самих жителей. Очень интересный опыт, когда объединяются усилия жителей, территориального общественного самоуправления и строительных организаций. Раньше на этой площадке находился кинотеатр «Мир», было много обращений от жителей: если нельзя восстановить здание, спасите хотя бы сквер. С приходом инвестора эту территорию полностью освободили, очистили и разбили прекрасное место для отдыха», — поделился своими впечатлениями мэр Новосибирска. Он высоко оценил еще один проект — аллею напротив РАНХиГС, также посаженную при участии жителей и частного инвестора. Здесь благодаря объединению усилий были высажены новые деревья, проведено уличное освещение — получилась красивая прогулочная зона, которую мэрия готова взять на баланс муниципалитета.

«Мы уделяем большое внимание созданию новых рекреационных зон. И мы отмечаем, что в Новосибирске сложился пул застройщиков, которые заинтересованы не только застройкой территории, но и прилегающей инфраструктурой. Мы готовы им помогать, устранять все бюрократические препоны. Однако сделать эти рекреационные участки — полдела, их надо содержать. И мы готовы взять содержание на себя», — уверенно заявил мэр Анатолий Локоть.

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