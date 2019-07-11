На очередной тест-драйв ресторана «Континент Сибирь» пригласил одну из самых красивых девушек планеты, вошедшую в десятку победительниц конкурса красоты Mrs World Russia («Миссис Россия Мира») 2017 года Анну Шпикельман, супругу предпринимателя Алексея Шпикельмана и невестку депутата Законодательного собрания Александра Шпикельмана. Вместе с корреспондентом «Континента Сибирь» она протестировала Leto-сafe — проект ресторанной компании Unic Group.

Анна призналась, что впервые в Leto-cafe.

— Я не раз была в заведениях в этом здании (на Ядринцевской. — «КС») — в «Эклере», «Жить хорошо», но на третий этаж никогда не поднималась. Здесь очень мило. Интерьер полностью соответствует названию.

Мы были в ресторане одни, если не считать пары гостей за соседним столиком. Анна обошла два небольших зала, вышла на летнюю веранду.

— Много света, достаточно просторно, интерьер выдержан в зеленых пастельных тонах, цветочные композиции, много интересных деталей, на которые обращаешь внимание, хочется их внимательнее рассмотреть, и очень много растений. Здесь, наверное, очень уютно и легко дышится, особенно зимой, когда во всех помещениях работают приборы отопления.

Замечательно, что есть летняя веранда! В Сибири лето короткое, и хочется порой пообедать на свежем воздухе.

— Вы часто обедаете в центре Новосибирска?

— Часто. У меня нет офиса. Но много встреч, и они, как правило, в центре. Обедаю я довольно поздно, люблю разнообразие. Но с этим проблема. Все дело в парковках. Времени на обед всегда в обрез. Приходится выбирать место, где можно легко припарковать машину. Это не всегда удается, так как все места заняты, тратить время на поиски парковки не хочется. А заведений, которые могут предложить бизнес-ланч до пяти часов вечера, в Новосибирске не так много. Максимум три. Здесь, кстати, до 16:00. Возьму это место на заметку и, определенно, буду приезжать сюда на обеды.

Официант принесла меню: бизнес-ланч, основное и летнее меню Summer Collection`19. Анна решила выбрать из меню бизнес-ланча. Она заказала суп-пюре из цветной капусты, брускетту с муссом из тунца и ростбифом, котлетку домашнюю с картофельным пюре и морс. Я заказала из основного меню «Оригинальный фруктово-овощной салат с тыквой и ароматной дыней, зернами граната, сыром фета и свекольным глясе» и из летнего меню морковно-тыквенный фреш со льдом.

— У вас есть любимый ресторан в Новосибирске?

— Мне очень нравится «Сыроварня». При том, что я не очень люблю сыр, в этот ресторан я хожу именно поесть сыра, он там очень вкусный. Когда мы с мужем хотим провести романтический вечер вдвоем, мы часто выбираем «Гастрономический театр Puppen Haus».

— А в других городах?

— Чаще всего мы бываем в Москве. Не могу сказать, что там мы ходим в одно и то же место. Наоборот, стараемся посетить разные, благо выбор позволяет. Три года назад я стала мамой, и ребенок влияет в том числе на выбор ресторана. В отличие от Новосибирска, где очень мало мест, в которые можно пойти с малышом, в Москве большой выбор заведений с детскими зонами. Там ты идешь в определенный ресторан не потому, что больше некуда, а потому что хочешь попробовать кухню именно в этом месте. Например, мне нравится семейный ресторан RIBAMBELLE. В нем целый детский городок — огромная детская зона, аниматоры, няни. Там можно на целый день ребенка оставить, и он даже не вспомнит, что нужно поесть.

В Москве детские комнаты с няней есть и в ресторанах высокой кухни. Там можно насладиться интересными блюдами, не переживая, что малышу скучно или что он мешает другим гостям.

Минут через 7–10 официант принесла Анне суп-пюре из цветной капусты.

— Очень нежный суп, со сливками, хорошей консистенции. Блюдо достаточно сытное, и для бизнес-ланча сравнительно большая порция. Я обычно во время обеда беру суп-пюре из брокколи. Хотя на самом деле люблю жидкие супы. Здесь есть окрошка, но сегодня не очень жарко, чтобы хотелось освежиться.

Для меня обед должен быть обязательно с супом. Мама в детстве приучила. Поэтому, даже когда мы ездим куда-то отдыхать, я в обед заказываю суп. В некоторых странах на меня удивленно смотрят: «Суп? У нас суп едят только зимой».

— Приносят?

— Не везде.

— А холодные супы вы любите?

— Для меня суп должен быть горячим. Без него нет удовлетворения от обеда. За рубежом, если кухня очень экзотическая, скучаю по русским щам и борщам. К счастью, русская кухня появляется даже в Азии. В Таиланде, например, много русских, которые открывают кафе с нашей национальной кухней. И если сильно захочешь, то можно и в Тае поесть борща.

— А вы сами готовите?

— Да. Чаще всего готовлю пасту.

— Случалось ли, что, попробовав что-то в ресторане, вы захотели приготовить это блюдо дома?

— После университета, я по специальности экономист, работала в ресторане помощником бухгалтера. Периодически заходила на кухню, и мне рассказывали какие-нибудь поварские секреты, кое-какие рецепты я взяла в свою копилку. Секрет итальянской кухни заключается в основном в соусах.

— Как говорил Александр Дюма, «можно научиться варить и жарить, но вот научиться готовить соусы нельзя — с этим талантом нужно родиться, он дарован человеку богом».

— Не могу сказать, есть ли у меня талант, но получается очень вкусно. У нас есть семейная традиция — три-четыре раза в неделю мы ужинаем дома.

— Вы сами готовите или заказываете еду?

— Сама готовлю. Последний раз заказывали, когда ребенок был совсем маленький, и сил не оставалось на приготовление пищи. Это было удобно. Но на самом деле я не люблю доставку готовой еды.

— Ваша еда кошерная?

— Нет, у нас нет ограничений в еде по религиозным мотивам.

Наконец принесли мой салат из тыквы. Мы продолжали разговаривать, и я не успела к нему притронуться. Вдруг подошла официантка и, извинившись, забрала блюдо: «Прошу прощения, я забрала на секунду раньше». Через несколько минут вернула мне тарелку. Не заметить изменений было нельзя. Теперь оранжево-красный микс из овощей и фруктов украшали белоснежные кусочки феты. «Вы забыли положить сыр?» — удивилась я, ведь фета должен был оттенять вкус других ингредиентов салата.

— И как это оценить? — спросила я Анну.

— Это рабочий момент. Поставил повар тарелку, на секунду отвернулся, официант прибежал и забрал блюдо. Не стоит обращать внимания.

— Вы лояльно относитесь к таким ситуациям? Ресторан себя позиционирует как заведение высокого класса с креативной кухней. И мы сидим в практически пустом зале…

— Я к этому отношусь с пониманием, так как работала в ресторане. И не только как экономист. Однажды, еще в студенчестве, мы вместе с подругами из модельного агентства организовали здесь благотворительную акцию. Высокие красивые девушки несколько часов работали официантами, обращая на себя внимание всех клиентов. На заработанные нами чаевые мы купили детские вещи, игрушки для ребятишек из детского дома.

После этого опыта я начала совершенно по-другому относиться к официантам. Иногда вижу, как люди выговаривают официанту, что не то принес, не так сделал. Но я знаю, что это невероятно тяжелая работа, и поэтому бывают погрешности. Единственное, что я не принимаю, это когда официант ходит с недовольным видом. Вот это плохо, непрофессионально. Если ты пришел на работу, какая бы она ни была тяжелая, сложная, надевай улыбку — и вперед. Доброжелательность — важное качество для официанта и вообще для всех, кто работает в сфере HoReСa.

— Много чаевых тогда получили?

— Сейчас не вспомню. Это было давно, лет десять назад. Как раз после института.

Официант принесла брускетты с ростбифом

— Очень нежный ростбиф, — отметила Анна. — Приятно, что даже блюда из меню бизнес-ланча красиво оформлены и вкусные.

Мне повезло меньше. Мой салат бы красиво оформлен, но вот симфонии вкуса не получилось. Каждый ингредиент играл собственную партию — дыня, зерна граната и тыквенные семечки чуть ярче, невыразительно сама тыква и Фета — они не слушали и не сочетались друг с другом, в каких бы комбинациях я их не пробовала. Блюдо меня разочаровало.

— Вы были моделью?

— Подрабатывала в студенчестве, приглашали на показы. Это была интересная работа.

— Значит, когда вы решили участвовать в конкурсе Mrs World Russia, у вас не было боязни сцены?

— Нет, не было. Но конкурс и показы отличаются друг от друга. Модели не нужно говорить, а на конкурсе красоты ты должен показать себя не только с внешней стороны, но и проявить свою харизму, если она есть, заявить о себе. Это сложнее.

— Участие в конкурсе сильно повлияло на вашу жизнь?

— Очень сильно, неожиданно для меня. В юности я участвовала в разных конкурсах красоты. Это было больше из желания повысить самооценку. На конкурсе замужних дам, матерей все происходит по-другому. Вокруг тебя не просто красивые, а умные, талантливые и энергичные девушки. Некоторыми из них я восхищаюсь до сих пор. Они успевают заниматься и детьми, и мужем, и бизнесом. Все у них выходит прекрасно и замечательно. Это вдохновляет. Конкурс раскрывает в тебе скрытый потенциал, в этом, пожалуй, заключается его основная задача. Именно участие в конкурсе подтолкнуло меня к той деятельности, которой я сегодня занимаюсь.

— Благотворительностью?

— Вернувшись с заключительного этапа конкурса, я выступила инициатором создания Региональной общественной организации «Союз женщин Сибири «Соломинка», где я являюсь сейчас президентом. В составе организации одни женщины. «Соломинка» — это и рука помощи, и объединение усилий, чтобы с помощью наших социальных проектов сделать мир лучше.

— Какие проекты ведет ваша организация?

— Это разнонаправленные социальные проекты. Мы организуем акции, мероприятия для определенных групп людей, нуждающихся в поддержке, помогаем одиноким пожилым людям, работаем с детскими реабилитационными центрами, людьми с ограниченными возможностями, проводим мастер-классы, творческие конкурсы, выступаем как посредники, содействуя их взаимодействию с обществами. Кроме того, помогаем бездомным животным. У нас есть партнеры, которым интересна благотворительная деятельность, которые готовы прийти на помощь.

В этом году провели первый сибирский конкурс красоты для слабослышащих девушек. Три победительницы готовятся к международному этапу. Наша цель — раскрыть потенциал людей, показать, что если чего-то захотеть, то никакие физические ограничения не остановят.

Жалко, что общественность считает, что эти мероприятия только для людей с ограниченными возможностями. Эти проекты больше нужны всем нам. Они помогают взглянуть на себя под другим углом. Если человек, несмотря на то что есть ограничения, социально активен, умеет радоваться жизни и помогает другим, почему я этого не делаю?

— Может быть, мы инстинктивно избегаем таких мероприятий, чтобы не утопить их в своей жалости?

— Эти люди не вызывают жалость. Жалость возникает, когда пытаешься повлиять на ситуацию, но не можешь ничего сделать. А это самодостаточные люди, которые, несмотря ни на что, живут полной жизнью. Они участвуют в конкурсах, чтобы показать, что могу справиться со своими барьерами.

Радует, что год от года все больше зрителей на таких конкурсах, что удается взбодрить людей.

Официант подала домашние котлетки с картофельным пюре

— Я не ресторанный критик, не эксперт еды, ориентируюсь на свои вкусовые рецепторы. По мне, так вкусно. Для бизнес-ланча все очень даже неплохо. Вот благодаря вам открыла новое место.

— Финал конкурса Mrs World — 2017 прошел в Йоханнесбурге в ЮАР, чем кормили участниц?

— Мы практически не выходили за территорию отеля, потому что там небезопасно. А если и передвигались по городу, то только в светлое время суток в сопровождении охраны. У нас были завтраки, обеды и ужины в ресторане отеля. А вот чем кормили — уже не помню. Не могу сказать, что мне там нечего было есть или я восторгалась бы едой.

— Особого меню для конкурсанток не было?

— Нет, каждая решала сама, будет ли она есть десерт на ужин или нет. Экзотическими блюдами не кормили.

— Как отреагировали ваши близкие, когда узнали, что вы будете защищать честь России на международном уровне?

— Меня все очень поддерживали. И когда я не заняла первое место, а вошла в десятку самых красивых «Миссис мира», мне кажется, я расстроилась больше всех, потому что не смогла оправдать надежды, которые на меня возлагали друзья и родные. Хотя сейчас понимаю, что это очень хороший результат, моя семья, мои близкие люди и без призовых мест гордятся моими успехами.

Пришло время поставить оценки ресторану

— Интерьер, безусловно, 5. Для полноты картины нужно оценить туалетную комнату. Бывает, что даже в классных заведениях заходишь помыть руки — и все впечатление смазывается. И наоборот, оформление туалетных комнат бывает очень интересным, под стать всему интерьеру заведения. И ты бываешь приятно удивлен, как вдумчиво и заботливо относятся здесь к гостям. В туалете Leto-café интересные, оригинальные детали, на которые обращаешь внимание. Очень приятная комната.

За кухню я тоже поставлю 5. Мне все понравилось. А вот за сервис — 4. О нас редко вспоминали, и улыбки на лице официантки практически не было.

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