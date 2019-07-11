Председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска ВИКТОР МОКРОВИЦКИЙ объясняет, почему отказался от намерений бороться за кресло мэра города. Что ему дала работа доверенным лицом Андрея Травникова на выборах губернатора, на какой должности опыт Анатолия Локтя был бы наиболее полезен — бизнесмен и общественный деятель рассуждает в интервью «Континенту Сибирь».

Виктор Мокровицкий родился в 1953 году. Защитил докторскую диссертацию в «Российской Академии Транспорта». Автор двух документально – биографических книг: «Требуются Герои» и «Требуются ли Герои?». Бывший совладелец ТЦ «Европа». Председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска. Член общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области. В 2013 году баллотировался на пост регионального бизнес-омбудсмена. Член Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства Новосибирска. В 2010 году выдвигался в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области (Самовыдвижение). В 2015 году баллотировался в региональный парламент от «Справедливой России». Учредитель новосибирского регионального отделения партии «Родина». В 2014 году представлял штаб кандидата в мэры Новосибирска от партии «Родина» Андрея Ксензова, снявшего свою кандидатуру. В 2018 году на выборах губернатора Новосибирской области был доверенным лицом кандидата от «Единой России» Андрея Травникова. Председатель общественного совета при прокуратуре Заельцовского района Новосибирска. Руководитель рабочей группы по комфортному проживанию населения. Член Общественного экспертного Совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства. Член Общественных комиссий по Новосибирску и Новосибирской области. Член ряда комиссий. Председатель попечительского совета МКУ Детский дом № 13.

У меня есть условное ядро электората

— Кампания по выборам мэра Новосибирска официально началась. Вас называют одним из потенциальных кандидатов. Но, насколько мне стало известно, вы не будете баллотироваться. Почему?

— Вовремя одумался. Не хочу быть массовкой. Я знаю тех, кто заявляет о намерениях участвовать в выборах, и пришел к выводу: победитель предопределён. Все остальные — грубо говоря, подтанцовка. Делать задел на выборы 2020 года за счёт сегодняшнего, относительно дешевого пиара, как другие, не считаю нужным. Когда я заявил о своём возможном выдвижении, то упоминал Сергея Проничева. Говорил, что помимо него есть и другие достойные кандидаты, к которым себя и отношу.

— Вы говорите сейчас о предпринимательских достоинствах?

— Не только. Интерпретируя В.И. Ленина — мэром, то бишь классным управленцем можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которое выработало человечество. Я всю жизнь «обогащал». Обладаю многолетним руководящим опытом, десятками рабочих специальностей. Ходил во власть. Ко мне с уважением относится значительная часть жителей Новосибирска. Есть еще много плюсов. При избрании мне не нужны годы адаптации, «чтобы быть в курсе». В общем, из лозунга искренне уважаемого мной Ивана Индинка «Хочу, могу и буду!», оставляем только «могу»!

— В прошлом вы баллотировались самовыдвиженцем от «Справедливой России». Неужели с вашим опытом и деньгами было сложно стать депутатом?

— Да, я давно мог бы уже пройти во власть. Но если честно, меня всегда жаба душит тратить деньги на избирательную кампанию. Не в моих принципах за деньги покупать уважение жителей. Я предпочитаю их вкладывать в развитие района, города, и не за 3-4 месяца перед выборами, а постоянно. Мне есть, чем гордиться: за годы жизни и работы появился круг друзей и просто знакомых, которым я помогал, которые меня поддерживают. Это условное ядро электората. Сделано очень много в районе, городе, области. Вот лишь несколько из десятков страничек этой работы.

Первая. Более десяти лет регулярно провожу занятия с ребятами из разных школ Новосибирска, ССУЗов, ВУЗов. Тема «Как состояться в этой жизни». Периодичность —три раза в месяц, человек по 40 на каждой встрече. Они очень продуктивны, их хорошо оценивает молодежь, родители и педагоги. Раньше друзья шутили, что это я такой дальновидный, готовлю электорат на вырост. Очень приятно слышать от прохожих и молодежи десятки ежедневных «Здравствуйте», видеть их доброжелательные лица.

Вторая. Практически во всех библиотеках Новосибирска, есть написанные мной, добротные и читабельные книги, по которым регулярно проходят встречи с читателями. Третья. При постоянном нахождении в эпицентре всех событий я стал универсальным экспертом, провожу ежедневные встречи с жителями по всем вопросам жизнедеятельности человека и общества. Кстати, удивительно, что некоторые люди в коридорах власти путаются в элементарных вопросах — выступаю их путеводителем. Советчиков много, но я отличаюсь от других тем, что не только даю советы, но и участвую в их реализации.

Четвертая. Более 15 лет мы, жители микрорайона НИИЖТа –СГУПСа, боремся против строительства многоэтажного здания в нашем сквере. Боремся, по сути, против империи под названием «Российские Железные Дороги». Методы борьбы различны и пока эффективны. Включали всем кандидатам в наказы этот вопрос депутаты, проводили пикеты, митинги. Самый многочисленный на площади Калинина собрал более 150 человек. Пока держимся.

Себе я смену не готовлю

— Вы, как человек с богатым предпринимательским опытом, советуете детям стараться и хорошо учиться? Как у вас было с оценками?

— Я не был отличником, даже хорошистом. Но тогдашняя тройка по любому предмету сегодня — пять! Современная система образования отличается от той, в которой мы учились, которая нам многое дала. В то время качество было на порядок выше, чем сейчас. Меня спрашивают иногда: «нужно ли поступать в вуз?» У некоторых родителей остался стереотип, что техникум или институт дает безбедную путевку в жизнь. Я его опровергаю. Это действительно было…. Давно….. Как высоко котировались имеющие «вышку» специалисты! Ведь тогда дипломы вузов получали считанные проценты населения страны. С гордостью носили ромбики, получаемые вместе с документом о получении профессии в институте, университете. И сегодня высшее образование ценно. Но лишь в том случае, если есть понимание, кем ты хочешь быть. Выпускникам школ я советую: подумай сначала. Не знаешь, кем хочешь быть? Подожди, поработай на заводе или стройке, почувствуй, к чему тянется душа. Ведь получать деньги за любимую работу — это очень здорово, а родителям советую: не давите на детей, пусть сами думают… Это должно быть их первое серьёзное и самостоятельное решение в жизни.

— Ваша жизнь сегодня — это в основном общественная деятельность? Или бизнес тоже?

— Я продал то, что у меня было в ТЦ Европа. Что-то заработал, чтобы не думать о хлебе насущном. На моей визитке с десяток общественных организаций, которые я представляю. Активно работаю, консультирую, сопровождаю девелоперские проекты, помогаю готовить земельные участки к строительству, консультирую, пойдет или не пойдет такой-то бизнес и т.д. Когда ко мне приходят люди, желающие заработать на чем-то или построить, я очень хорошо понимаю, что практически все они могут принести пользу городу, стране. И стараюсь добиться, чтобы они поучаствовали в развитии района и города. Иногда получается. Я все это делаю не из собственной финансовой выгоды. И денег за это не беру. Если кто-то пытается отблагодарить, направляю их в детские дома. Кстати, работаю с такими учреждениями и вижу динамику: их число за последнее время значительно уменьшилось. Это совместная работа общества — властей, попечителей, патриархата, сердобольных граждан.

— Как давно вы занимаетесь благотворительностью?

— С осени 1989 года. Почему так точно знаю дату? Потому что храню вырезку из многотиражной газеты завода «Экран» «За Коммунизм». В ней сказано, что комсорг 16-го цеха, Мокровицкий В.М. осенью 1989 года организовал первый в городе аукцион по продаже конфискованного у спекулянтов товара. Деньги были переданы детскому дому №44. Кстати, этот аукцион провел Буланкин Виктор Иванович, с которым мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения. Делать добро для ребятишек — это классно. За тридцать лет сменилось не менее 15 директоров и названий детского дома. Себе я смену не готовлю, до сих пор — председатель попечительского совета. Кстати, 5 лет назад взял «на прицеп» Чумаковскую школу – интернат из Куйбышевского района.

Депутаты стали работать эффективнее

— Вы заявляли, что пробки в городе можно уменьшить процентов на 50?

— Я — член общественного экспертного совета по вопросам градостроительства. Ответ на этот вопрос займет несколько газетных разворотов, поэтому коротко. В Новосибирске острый дефицит дорог. Причин много, одна из них — халатнейшее отношение предыдущих поколений властей города к генплану. В свое время они поставили крест на перспективной автомагистрали, когда разрешили построить дворец имени «Чкалова» посередине дороги. А Калининский универмаг заткнул улицу Ипподромскую, которая могла бы сейчас значительно разгрузить Дзержинский и Октябрьский районы. Сейчас то же самое хотят сделать псевдообщественники, ликвидировав улицу Предпринимателей — дублёра Дуси Ковальчук и Кропоткина. И вроде бы власть идёт им навстречу! Надо разбираться!

Мэрией и областью ведётся работа по уменьшению количества пробок. Но отдельной строкой можно выделить инициативы граждан, которые также участвуют в этой работе. Конкретно более 15 лет назад мы, общественники из Заельцовки, начали создавать общественное мнение о необходимости строительства дополнительной улицы в сторону 5 и 6 микрорайона. Использовали для этого любые СМИ, трибуны. На конец 2010 года наконец-то были выделены первые денежные средства на проектирование и строительство первой очереди улицы Маршала Жукова (теперь улицы Георгия Колонды). В 2015 году Локоть открыл первую очередь, потом в 2019 году и вторую. Нужно отметить, что были заделы предыдущего градоначальника Городецкого, а реализовывал их уже Локоть. На выборах всех уровней с 2005 года я включал эти предложения в наказы, в том числе инициативу открыть сквозное движение через Красный проспект до Краузе. Недавно мы изготовили небольшой памятный знак-информацию, почему эта дорога так названа. Скоро проведут торги на строительство третьей очереди Колонды—Объединения. В середине 2020 года планируют разработать проект и начать работы по соединению проблемного места для автомобилистов. Закончат работы максимум в 2023 году, и дорога длиной в 15 лет будет построена. Это ответ на Ваш вопрос, а на 50% или на 30 — посмотрим…

— Как считаете, не помог бы вам в ваших начинаниях мандат, пусть не мэрский, хотя бы депутатский? И как у вас складываются отношения с депутатами?

— Сейчас мандат мне уже не нужен. Конечно, раньше помог бы. Я вообще людям, которые ко мне обращаются за помощью, говорю, что депутатов нужно привлекать всегда и везде обязательно. Большинство населения не верит «слугам народа», а зря, потому что многие депутаты теперь стали работать достаточно эффективно. Правда не все, но ситуация меняется. Ко мне по различным вопросам обращаются люди из других районов и сельчане. Для решения их проблем я постоянно выхожу на депутатов всех уровней. И не помню, чтобы кто-то отказал. Ко мне, как к общественнику, прислушиваются. Пока не буду пиарить кого-то — рано. Но есть среди них такие толковые и обязательные ребята, честь им и хвала!

Игра в политику

— Неужели сейчас ни в каком виде не будете принимать участие в кампании по выборам мэра Новосибирска?

— Я не готов навязывать свое мнение о кандидатах. Но уже сейчас видно, кто из них с гнильцой, кто хочет «попиариться, попылить», наработать дешевый авторитет. Мне нарабатывать авторитет не нужно. Конечно, буду принимать участие в избирательной кампании. И мы, естественно, поможем наиболее достойному. Возможно, соберем общегородской сход. Я говорю о людях не только из Заельцовского района, мы эту планку уже давно перешагнули. На большом собрании обсудим ситуацию с элитой из предпринимателей, врачей, педагогов, с интеллектуалами. И решим, кого поддержать.

— Сейчас уже вам виден какой-то примерный расклад?

— Полагаю, Евгений Лебедев от ЛДПР будет на втором месте, у него идёт целенаправленная, настойчивая работа, вряд ли кто-то обойдет… Остальные возьмут от процента до семи. Участие экс-вице-губернатора, политтехнолога Виктора Козодоя может повлиять на окончательный рейтинг выдвинувшихся в мэры участников голосования — с третьего по последнее место. Кто мог бы быть последним, станет предпоследним — ну и что? Предполагаю, снова будем наблюдать коалицию, которая объединится вокруг одного из кандидатов. Вряд ли это принесет большие бонусы, но шума будет много. Максимальные шансы могли бы быть у «Родины», если бы баллотировался Вячеслав Илюхин. Особенно, если он заявил бы об этом в начале года. Сейчас ему пока нельзя, но у него ещё всё впереди, он сильный и харизматичный политик. А сейчас «Родина» с кандидатом явно припоздала.

— Если бы вы выдвигались, то от какой партии?

— От партии «Против всех». Мне она подходит. Жаль, что её вот-вот ликвидируют.

— Как сейчас складываются ваши отношения с «Родиной», учредителем отделения которой в Новосибирской области вы несколько лет назад были?

— Практически никак, «Родина» уже не та. Но знакомство и даже дружба с её основателем Дмитрием Рогозиным, одним из самых ярких политиков 21 века, много мне дали в плане личного развития. Подробнее о нём и об организации его первого визита в Новосибирск я написал в своей второй книге «Требуются ли Герои?». Мы поддерживаем контакты, но уже не так, как хотелось бы. Последний раз, месяца три назад, я обратился к нему по поводу юбилея Героя Советского Союза Анцупова Александра Яковлевича — попросил его поздравить. Дмитрий Рогозин встречался с Героями Советского Союза Бакуровым и Анцуповым у нас на «Технопроме» в 2016 году. Отреагировал он моментально. Подарки вручены. Кстати, организовывал встречу и знакомил с Рогозиным обоих Героев, Дмитрия Алексеевича Бакурова и Александра Яковлевича Анцупова, ваш покорный слуга.

— А у вас не было идеи возглавить отделение какой-нибудь партии сейчас? Есть политические организации, которые позиционируют себя представителями интересов предпринимателей. «Партия Роста», например.

— С Борисом Титовым я неоднократно встречался. Не тем он занимается. Вместо того, чтобы помогать бизнесменам, играет в политику. Он неоднократно приезжал в Новосибирск, в том числе в 2016 году встречался с предпринимательским активом, агитировал и уверял, что его партия пройдет в Госдуму. Тогда я спросил его: зачем людей обманывать? Это ведь невозможно, ведь для того, что бы пройти нужно набрать не менее 5%. Тогда «Партия Роста» набрала 1,1%. А сейчас поддержал Проничева, человека с очень сложной репутацией. А это discrediting для партии, по крайней мере, в Новосибирской области.

Не допустили раскола

— На выборах губернатора Новосибирской области Вы работали в качестве одного из почти сотни доверенных лиц Андрея Травникова. Почему именно Вы? И откуда вдруг такая любовь к «Единой России»?

— В 2012 году на выборах президента РФ я был включен в 400 самых влиятельных людей Новосибирской области и участвовал в тех выборах. Сейчас вошел в 100! Наверное, расту. Удивился, когда поступило предложение стать доверенным лицом неизвестного мне ранее человека. Ведь я всегда между Ё… И вдруг буду агитировать за ЕР? Но при встрече оказалось, что моей задачей, как и других доверенных лиц, планировалось — увеличить явку. Население зря игнорирует выборы. Ой, как зря! Мы иногда завидуем заграничному уровню жизни и прочим показателям. Но посмотрите их процент участия в голосовании! Всё там взаимосвязано! Я всегда прошу людей прийти на участки и выразить свой протест или согласие и тем самым проголосовать за себя. Что касается губернаторской кампании, долго не размышлял, ведь статус доверенного лица позволит собрать наказы предложения, которые иногда решаются. Я согласился. Опять же, я не призывал голосовать за Путина или Травникова!

А насчет любви к «Единой России»: я просто сочувствую ей, как любой из 52 зарегистрированных в стране партий. Сочувствую, потому что знаю: практически всегда обещания лучшей жизни и процветания избирателям потом реализуются очень слабо. Наши Герои зачастую оказываются недееспособными.

— Что Вам дали выборы губернатора?

— Во время мэрской избирательной компании 2014 года, я работал в штабе Андрея Ксензова (кандидата от партии «Родина», — прим. «Континента Сибирь») не на последних ролях, находился в самом эпицентре событий. Порой становилось страшно из-за накала страстей, ненависти находящихся по разные стороны баррикад горожан друг к другу. Была взрывоопасная и ненормальная обстановка. По сути, произошел раскол общества, и мы поделились на «белых и красных». И в наших семьях тоже были жаркие обсуждения. Порой мне казалось вот-вот «брат пойдет на брата»… Я достаточно подробно написал об этом в своей второй книге «Требуются ли Герои?»

Не с интересом, а, скорее, ужасом ожидал возможной борьбы Локтя и Травникова. Шансы потенциальных кандидатов Локтя и Травникова были практически равны. Недавняя ситуация на выборах в Приморье — детский лепет по сравнению с мощным Красносибирским поясом. Слава Богу, и Травников, и Локоть не допустили междоусобицы. И предотвратили раскол между горожанами. Я и думающее население благодарно им за то, что они «поладили». Поэтому эти выборы дали мне чувство удовлетворения.

Второе. Я близко узнал Травникова, посмотрел его в работе. Очень эрудированный, начитанный, разносторонний управленец. Его ответы на вопросы избирателей показывают доскональное знание страны, региона. И тогда и сейчас я уверен, что у нас с вами, у нашей области сейчас уникальный шанс, с его избранием, сделать прорыв в будущее. Такой мощной поддержки губернатору со стороны президента, правительства у нас никогда не было. И вы уже, конечно, знаете масштабы этой поддержки. Но нет добра без худа. К величайшему сожалению через год после выборов пока не подтвердилась возможность выполнения наказов и предложений, как было обещано прилюдно. Есть отписки, Подождем, увидим.

Я очень доволен, что удалось поработать с нашим любимым Героем — Карелиным.

Это не просто легендарнейший чемпион, гордость Российского спорта. Настоящий деятель, Патриот нашей Родины и конечно искренне любимого им Новосибирска.

Я и не предполагал, что Сан Саныч такой глубокий специалист и классный аналитик во всех областях. Как он умеет работать! Я неоднократно наблюдал, как он общается со всеми, кому удается с ним встретиться. Точечными вопросами, уточнениями вгрызается в суть проблемы и тут же находит верное решение. Видны огорчения и искренность, когда даже он не может решить какой-либо вопрос, о чем честно говорит. Великолепнейшее и тонкое чувство юмора. Очень много положительных эпитетов!

Я неоднократно просил Сан Саныча о написании о нем, его пути книги. Но будучи человеком скромным, он считает, что особой нужды в этом нет, понимает, что он уже себе не принадлежит. Ведь он — достояние России, нации. И поэтому не должен скрывать свои свершения над собой. Их надо опубликовать для Приказа нашим мальчишкам и девчонкам…

И ещё познакомился и поработал с другими доверенными лицами. Сейчас многие считают: известен, значит авторитетен. Абсолютно неправильно. Это легендарные, авторитетные и уважаемые люди. Настоящие Герои, к общению с которыми я стремлюсь всю жизнь.

— Если бы Травников и Локоть не договорились, победил бы…?

— Локоть.

— А если сейчас мэром Новосибирска снова станет Локоть? И что потом?

— Не если, а станет. Но потом, очень на это надеюсь, Локоть вернется в Госдуму «на белом коне». Его появление там в новом качестве опытного политика обогащенного опытом профессионала-управленца может в корне изменить жизнедеятельность всех субъектов РФ. Подчеркиваю — в корне. Поясняю, почему. Все мы знаем, как некачественно работает Госдума. Причина – потому, что там дефицит профессионалов, обладающих всем спектром знаний по земельным отношениям, строительству, управлению субъектами и т.д. Избранные Думцы, из артистов, спортсменов, олигархов и прочих не могут в одночасье стать профи в законотворчестве. Они то и принимают сырые законы, по которым нельзя нормально работать.

Я очень хорошо знаю работу всех подразделений мэрии Новосибирска. Возьмем, к примеру, наш департамент земельных и имущественных отношений. Увы, не может этот департамент сейчас работать достаточно эффективно и быстро. Специалисты – высочайшие профессионалы. Команда отличная. Но сидят все как на пороховой бочке, находясь под пристальным контролем курирующих структур. А структуры эти следят за исполнением сырых законов. Поэтому вынуждены перестраховываться. Процентов 30 сотрудников мэрии всегда заняты подготовкой ответов, запросов, консультаций, судов и т.д. Ведь очень много вопросов, которые невозможно решить в рамках действующего законодательства — только через суд. А это и деньги и время. Одни и те же бумажки ходят по кругу… Те же проблемы во многих других структурах нашей мэрии, страны.

Если бы Локоть вернулся в Госдуму, стал фронтменом своей партии, лоббировал качественные законы — нам здесь стало бы проще, да и вся Россия вздохнула бы свободнее. Ему бы пригодился предыдущий опыт в Госдуме, мэрский опыт управленца. Это я мечтаю, как вы поняли.

Нельзя показывать, что ты умнее

— Также вы состоите в общественном совете при бизнес-омбудсмене Новосибирской области Николае Мамулате. В прошлом году, когда шёл конкурс, не было планов выдвигаться на пост уполномоченного?

— Я собрался публично объявить о своих намерениях, но проговорился в неподходящей аудитории. Меня предупредили, что прилетит. И точно: через пару дней появился в СМИ ролик, в котором «тот самый Мокровицкий, который в 2013 году ходил в омбудсмены», занимается аферами с землей и строит «карточные» домики. Предупредили. Ну и ладно, а Николай Мамулат — хороший человек и был хорошим депутатом. Но таким же хорошим человеком и бывшим чиновником был и его предшественник Виктор Вязовых. У нас и на местах и наверху не понимают, что хороших человек — это не профессия, главное – чтобы был «пристяжной». Кадровая политика в России держится в основном на дружбе и лояльности. А предприниматели потеряли пять лет, и будут терять дальше. Деньги на помощь малому и среднему бизнесу идут из Федерального центра, штаты растут, а показатели — увы. «Не в коня корм».

— Нужен институт уполномоченного?

— Не нужен. Россия в лидерах по чиновникам на душу населения. Прообраз уполномоченного — это те же районные Советы предпринимателей. Точно так же работают. Только уполномоченный это делает за зарплату в 200 тысяч рублей, плюс у него есть аппарат, и при желании рычаги влияния. Но коэффициент полезного действия невелик — просто есть возможность за Государственные деньги рапортовать об успехах….. Считаю этот институт в числе 30% чиновничьего аппарата, который нужно сократить по всей стране!

— Как вам работа нынешнего начальника управления предпринимательства мэрии Новосибирска – Максима Леоненко?

— Года три назад войти с товаром Новосибирским производителям в крупные торговые сети было практически невозможно. Сейчас заходят. Была создана комиссия по взаимодействию с сетями и комиссия по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями. Я вхожу в обе и могу оценить продуктивную работу. Организовывал ее нынешний заместитель министра промышленности Новосибирской области Останин, продолжил Леоненко. Хорошо продолжил. Это толковый и компетентный специалист, хорошо понимает проблемы, пытается их решить и решает. Старается работать на конечный результат. Что для чиновника странновато. Большинство предпочитает отчет!

Хорошо работает он и по новому направлению — инвестициям. Есть недостаток — обостренное чувство справедливости. Может ляпнуть что-то, за что могут «сожрать». Таких не очень любит руководство.

— Вы член комиссии по духовно нравственному воспитанию при губернаторе. Расскажите об этой работе?

— По сути, перечитав сегодняшнее интервью, можно легко отнести процентов 30 перечисленного к этому направлению.

— Верно ли, что в своё время Владимир Нехорошков (заместитель главы Администрации Новосибирской области в 1992-2000 годах) предлагал Вам стать первым заместителем главы в Заельцовском районе?

— Да. Я отказался, потому что там, на этой работе не смог бы говорить и предлагать то, что думаю, то, что разумно и нужно. Там нельзя показывать, что ты умнее или опытнее кого-то. Сожрут. А быть при должности и быть даже ограниченно недееспособным — это не моё. Я уже не говорю об обостренном чувстве справедливости.

— Чем вы гордитесь?

— Горжусь тем, что я и сегодня востребован, а также мои идеи, и работа, и активная гражданская позиция. Тем, что хоть немного удается реализовать наши с вами мечты о достойной и комфортной жизни.

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