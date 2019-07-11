Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.

Как сообщает «Интерфакс», парламентарии Красноярского края приняли решение сделать обсуждение вопроса об отставке руководителя региональной счетной палаты Татьяны Давыденко закрытым из-за наличия личных данных в сведениях о ее деятельности.

По словам первого заместителя председателя заксобрания Красноярского края Сергея Попова, решением сессии полномочия председателя Счетной палаты Татьяны Давыденко были прекращены. 42 депутата проголосовало «за», один — воздержался, один — не голосовал.

«Доводы прокуратуры однозначного говорят о достаточных основаниях для принятия такого решения», — цитирует информагентство Сергея Попова.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что депутаты заксобрания Красноярского края рассмотрят вопрос об отставке главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко. По итогам заседаний двух комитетов по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, а также по бюджету и экономической политике было принято решение вынести данный вопрос на сессию.

До этого проверку деятельности главного аудитора региона проводила прокуратура. По словам Сергея Попова, выводы, которые звучат в этом документе достаточно громкие. На взгляд членов комитетов, они являются основанием для досрочного прекращения полномочий председателя Счетной палаты Красноярского края.

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