К 2024 году общей объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области превысит 300 млн рублей по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко.

Согласно региональному проекту, разработанному в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», к 2024 году общий объем экспорта продукции АПК Новосибирской области превысит 300 млн долларов, рассказал Евгений Лещенко в ходе работы на выставке Всероссийский день поля, которая проходит с 10 по 12 июля в городе Пушкин Ленинградской области.

Министр на выставке также подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и российской сетью дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», соглашение касается поставки минеральных удобрений.

«Значительная доля экспортно-ориентированной продукции приходится на продукцию растениеводства, развитие которого требует интенсивного применения агротехнологий. За последние несколько лет аграрии области стали гораздо активнее применять минеральные удобрения, – приводит пресс-служба регионального правительства слова Евгений Лещенко. – Уверен, что соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали сегодня, будет способствовать дальнейшей реализации экспортного потенциала Новосибирской области».

Представители Новосибирской области – Центра Точного Земледелия «Аэросоюз» – на выставке показали управляющий навигационный комплекс «Агронавигатор», который относится к системам точного земледелия (отечественного программно-аппаратного оснащения комплекса дифференцированного внесения агрохимикатов по данным дистанционного зондирования, разработанного специалистами из нескольких регионов). «Агронавигатор» – система параллельного вождения автотракторной техники с функциями автоматического управления технологическим процессом: управлением опрыскиванием, дифференцированным внесением удобрений, контролем высева. По информации пресс-службы регионального правительства, разработка является единственным в России конкурентоспособным аналогом зарубежных навигационных систем, оптимальна для применения на российских полях.

Отметим, что в состав делегации Новосибирской области во главе с министром сельского хозяйства региона вошли шесть человек – это руководители передовых сельхозпредприятий.

Ранее Евгений Лещенко сообщил, что в 5 районах Новосибирской области введен режим ЧС вследствие переувлажнения почв из-за проливных дождей.

Всероссийский день поля – это выставочный проект и одно из масштабных мероприятий агропромышленного комплекса РФ. Новейшие технологии, современная специализированная техника, а также посевы новых сортов и гибридов сельхозрастений в рамках выставки демонстрируются в естественных условиях, на специально подготовленных полях.

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