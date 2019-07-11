Почти 800 детей сотрудников УК «Кузбассразрезуголь» отдохнут этим летом на Черном море

Сегодня в Краснодарский край отправилась первая партия ребятишек – 384 человека. Они проведут три недели в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России». Все отдыхающие – дети работников АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Это первый из двух запланированных в 2019 году массовых детских заездов в знаменитую здравницу. Сегодня на юг отправились 384 ребенка, а в общей сложности в «Жемчужине России», расположенной в уникальном дендропарке Анапы, этим летом смогут отдохнуть 790 детей работников всех предприятий АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании).

Для юных отдыхающих на черноморском побережье будет организована большая оздоровительная программа со сбалансированным питанием и лечебными процедурами, а также игры и конкурсы, спортивные соревнования и другие развлечения.

Кроме того, еще 300 ребят за четыре летних смены примет входящий в структуру АО «УК «Кузбассразрезуголь» санаторий-профилакторий «Серебряный ключ», который расположен в одном из самых экологически чистых мест Кемеровской области – в сосновом бору вблизи п. Старобачаты Беловского района.

Традиционно отдых детей обошелся их родителям в 10-20% от стоимости путевки, остальные расходы взяла на себя компания. Льготным категориям, среди которых многодетные семьи, семьи погибших горняков, матери-одиночки, детские путевки предоставляются бесплатно.

Как отметил заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО «УК «Кузбассразрезуголь» Николай Овчинников, организация детского отдыха – давняя традиция компании, которая всегда уделяет внимание не только своим работникам, но и членам их семей, особенно – детям. Ежегодно предприятие организует отдых более чем для 1 тыс ребятишек, постоянно увеличивая объем финансирования летней оздоровительной компании. В нынешнем году на эти цели направлено почти 34 млн рублей, что на 3 млн больше, чем было в 2018.

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