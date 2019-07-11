В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Северск в Томской области раньше срока завершены ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Бюджет проекта в закрытом городе в этом году составил 160 млн рублей. Об этом 11 июля сообщили в администрации Томской области.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, подрядчик завершил ремонт со значительным опережением графика — работы планировалось выполнить до августа.

В рамках национального проекта отремонтировано 86 тысяч кв. м дорожного покрытия на проезжей части от центрального контрольно-пропускного пункта до путепровода (1,14 км), транспортном кольце на проспекте Коммунистическом (1,49 км), улице Славского (0,69 км) и участке Северной автомагистрали (0,8 км).

«ЗАТО Северск два года лидировал в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», а в этом году первым завершил ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас идет приемка выполненных работ, а мы ждем оценки качества от жителей Северска. По поручению губернатора Сергея Жвачкина в областном департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи четвертый год работает «горячая линия», — приводит пресс-служба администрации региона слова Игоря Шатурного.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что Сергей Жвачкин подписал трехстороннее соглашение с Российскими железными дорогами и администрацией Томска о взаимодействии и сотрудничестве на 2019–2024 годы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.