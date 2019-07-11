Компания МТС подводит итоги развития сети в районах Алтайского края в первом полугодии. За последние шесть месяцев высокоскоростной мобильный интернет 4G получили 112 населенных пункта с общим населением более 380 тысяч человек.

«В сельской местности проживает порядка 45% жителей нашего края, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населенных пунктах. Так, например, только за последних три месяца жители Выползова, Крестьянки и Плешково, в которых проживает около трех тысяч человек, сгенерили более 30% мобильного интернет-трафика в регионе, – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в крае».

Больше всего базовых станций 4G с начала года было запущено в Первомайском (12 населенных пунктов) и Тальменском (11 населенных пунктов) районах. В Благовещенском районе доступ к интернету появился в поселках Благовещенка, Степное Озеро и селе Леньки, в Калманском – в селах Бураново, Новороманово и Шадрино, а в Волчихинском – в селах Волчиха, Вострово, Малышев Лог и Селиверстово. Скоростная связь LTE впервые появилась в 33 малых населенных пунктах региона, в том числе в малонаселенных пунктах, где живет не более 1000 человек.

Возможности LTE позволяют смотреть видео, общаться в социальных сетях, пользоваться другими популярными онлайн-сервисами, такими как госуслуги, интернет-шоппинг, мобильный банк, покупка билетов на поезд и многое другое наравне с жителями крупных городов. Кроме того, с июня абонентам МТС в Алтайском крае доступна технология звонков через сети «четвертого поколения» — VoLTE.

Также МТС во время работы ПМЭФ, в рамках заключенного с РЖД соглашения, запустила проект строительства LTE-станций вдоль железных дорог, в число которых вошла и Алтайская.

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