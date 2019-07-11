Управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке принял решение покинуть компанию

Управляющий директор новокузнецкого объединенного промышленного предприятия ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев покинул свой пост. Он занимал данную должность с 2009 года.

Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в пресс-службе ЕВРАЗ ЗСМК, управляющий директор объединенного ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев принял решение покинуть компанию по собственному желанию. Причину ухода в пресс-службе не уточнили.

Временно исполнять обязанности управляющего директора ЕВРАЗ ЗСМК будет вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков.

Алексей Юрьев родился в 1965 году в Новокузнецке. В 1987 там же окончил Сибирский металлургический институт по специальности «Обработка металлов давлением».

Трудовую деятельность на Западно-Сибирском металлургическом комбинате он начал в феврале 1988 года. Сначала работал бригадиром по перемещению горячего металла обжимного цеха, бригадиром отделки того же цеха, мастером, а затем старшим мастером склада горячей заготовки обжимного цеха.

В 1998 Алексей Юрьев был назначен заместителем начальника обжимного цеха, а в 2000 переведен на должность начальника технического управления ОАО «ЗСМК». В этом же году стал главным инженером ОАО «ЗСМК».

В апреле 2006 года был переведен в Нижний Тагил на должность главного инженера ОАО «НТМК». Но в 2007 он вернулся на Новокузнецкий металлургический комбинат, где работал в должности управляющего директора ОАО «НКМК».

В 2009 году назначен управляющим директором ОАО «ЗСМК». С 2011 – являлся управляющим директором объединенного ЕВРАЗ ЗСМК.

Алексей Юрьев — доктор технических наук, лауреат премии РФ в области науки и техники. В 2018 году он был избрaн депутатом областного Совeта народных депутатов.

Известно также, что Forbes включил его в 100 самых богатых госслужащих России с годовым доходом 485,3 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что АО «ЕВРАЗ ЗСМК» до 2021 года планирует затратить 2,3 млрд рублей на мероприятия по охране воздуха и воды в Новокузнецке. В том числе строительство станции доочистки сточных вод шламохранилища обойдется в 622 млн рублей. А на ввод дополнительной ступени осветления шламовой пульпы в рамках обращения с отходами производства предприятие направит 37 млн.

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