Мэр Анатолий Локоть: «До 15 августа на ул. Обской в Новосибирске отремонтируют 350 м теплотрассы»

Часть работ по ремонту магистральной теплотрассы по ул. Обской, 50 выполнена. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ на объекте теплоснабжения в рамках выездного совещания в Октябрьском районе.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, власти продолжают проверять, как готовится город к новому отопительному сезону. Так, на участке по ул. Обской Сибирская генерирующая компания проводит замену магистральной теплотрассы – 500 мм трубы в диаметре. Это важный объект, т.к. от нее запитаны близлежащие дома, школа и детский сад. Длина заменяемого участка теплотрассы – 350 м. Стоимость капремонта с учетом комплектации обойдется в 50 млн рублей. Сдать объект планируют 15 августа.

Глава Новосибирска добавил, что технологические работы построены таким образом, чтобы не было перебоев с подачей горячей воды в близлежащие дома. Для этого смонтирован временный трубопровод горячего водоснабжения.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, в настоящее время вскрыт канал теплотрассы протяженностью 100 м, демонтируются плиты перекрытия. Актуальным остается вопрос по восстановлению линии освещения. В охранной зоне теплотрассы установлены опоры, которые мешают работам. Временная кабельная линия и опоры находятся на балансе НСТ «Эталон» и служат для работы строймеханизмов, установленных на строительной площадке. Их необходимо демонтировать.

По словам Анатолия Локтя, освещение на ул. Обской было установлено одним из инвесторов. Формально оно пока не передано в собственность муниципалитета. Этот вопрос необходимо решить в ближайшее время, чтобы не останавливать ремонт теплотрассы. Освещение было сделано по просьбе жителей, и нам важно его сохранить.

Стоит отметить, что на ремонтируемом участке тепломагистрали, введенной в эксплуатацию в 1964, за последние три года энергетики устранили 12 серьезных дефектов. От нее зависят 48 подключенных объектов, в том числе 30 многоквартирных домов, 2 школы, детский сад и 12 общественных зданий.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал, что к началу нового отопительного сезона в поселке Пашино Новосибирской области подключат к новой линии циркуляции трубопровода горячего водоснабжения многоквартирные дома, школу и детский сад – всего около 50 объектов.

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