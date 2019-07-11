«ВПК-Ойл» и СИБУР заключили долгосрочный контракт на поставку бензина

«ВПК-Ойл» и одна из крупнейших в России интегрированная нефтехимическая компания СИБУР заключили долгосрочный контракт на поставку бензина газового стабильного (БГС).

Компания по производству и реализации нефтехимической продукции «ВПК-Ойл» и нефтехимическая компания СИБУР договорились о сотрудничестве.

В рамках заключенного долгосрочного контракта «ВПК-Ойл» будет поставлять газовый стабильный бензин (БГС) производства Коченевского нефтеперерабатывающего завода на томское предприятие СИБУРа («Томскнефтехим») для последующего производства нефтехимической продукции.

Заключение данного контракта позволит СИБУРу обеспечить томское предприятие стабильными поставками сырья, необходимого для производства мономеров, а «ВПК-Ойл» — продолжить стратегию по увеличению доли поставок продукции в Сибирском федеральном округе.

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