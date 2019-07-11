Арбитражный управляющий генерального директора крупнейшей в Сибири проектной организации «Омскгражданпроект» Ивана Любчича заявил о признаках преднамеренного банкротства своего подопечного и основаниях для оспаривания сделок с его участием.

В своем отчете, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, управляющий Владимир Наймаер сообщил, что провел анализ сделок должника. Ряд сделок был заключен «на условиях, не соответствующих рыночным». Кроме того, управляющий узнал о сделках по отчуждению имущества, совершенных должником, включая продажу квартиры, автомобиля и снегохода. «Основываясь на имеющихся документах и проведенном анализе, на текущий момент финансовый управляющий пришел к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства и о наличии оснований для оспаривания сделок», — сообщает арбитражный управляющий.

Напомним, ОАО «ТПИ «Омскгражданпроект» под руководством Ивана Любчича брало кредиты в «Абсолют Банке» и не гасил их, в итоге образовалась задолженность, право требования которой у банка купила компания «Ф-Консалтинг» Ильи и Геннадия Фридманов. Компания предъявила Ивану Любчичу иск в размере более 100 млн рублей, погасить долг он не смог, «Ф-Консалтинг» в январе 2019 года потребовала признать должника несостоятельным, в апреле суд признал Ивана Любчича банкротом.

ОАО Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект» является региональным центром Союза проектных организаций в СФО. Руководит институтом заслуженный строитель РФ Иван Любчич. В Новосибирской области «Омскгражданпроект» участвовал в разработке городской целевой программы «Безопасность дорожного движения в Новосибирске на 2008-2010 годы» и ведомственной целевой программе «Безопасность дорожного движения в Новосибирске на 2011-2013 годы», а также проекте коттеджного поселка «Каинская заимка».

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