Экс-начальник ГУ ФСИН России по Кемеровской области получил 8 лет колонии за коррупцию

Рудничный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор бывшему начальнику ГУ ФСИН России по Кемеровской области Константину Антонкину за совершение коррупционных преступлений.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, в ходе судебного заседания установлено, что в 2012 – 2013 годах бывший руководитель кузбасского ГУ ФСИН России Константин Антонкин злоупотребил должностными полномочиями, незаконно заключил государственный контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства нового следственного изолятора в регионе. После этого подсудимый склонил руководство строительной организации к заключению договора субподряда на разработку данных документов с другой компанией. В дальнейшем руководитель ГУ ФСИН получил от руководителя субподрядной организации взятку в размере 10 млн рублей.

В результате условия государственного контракта на разработку проектно-сметной документации остались не выполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в размере более 44 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Государственный обвинитель предоставил доказательства его вины и предложил назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал Константина Антонкина виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, экс-начальнику ГУ ФСИН запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 4 года.

Также, незаконно полученное в качестве взятки имущество конфисковано в пользу государства. Исковые требования ГУ ФСИН России по Кемеровской области о возмещении ущерба в сумме 44 млн рублей удовлетворены в полном размере.

Напомним, начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин стал фигурантом уголовного дела по получению взятки в особо крупном размере в августе 2017 года. Он был арестован до 1 октября 2017, но суд по истечению срока продлил его нахождение в СИЗО еще на 4 месяца.

После этого, 6 декабря 2017 года ГУ ФСИН России по Кемеровской области возглавил полковник внутренней службы, начальник тылового обеспечения ФСИН России Андрей Попето.

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