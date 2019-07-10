Республика Тыва не сможет за счет собственного бюджета уложиться в сроки переселения граждан из аварийного жилья. Планируется, что федеральные власти направят в регион 200 млн рублей для решения проблемы.

Об отставании Тувы в программе переселения из аварийного жилья на прошедшей в среду, 10 июля совещании-видеоконференции под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло сообщил председатель правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин. По его словам, в республике не завершено строительство нужных для переселения 48 тыс. кв. м жилья. Причина – нехватка средств в республиканском бюджете. Константин Цицин добавил, что сейчас в правительстве РФ прорабатывается вопрос о выделении республике 200 млн рублей для решения проблемы. Напомним, по состоянию на апрель текущего года программа переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов была выполнена лишь на 50 %.

Также на совещании подняли проблему с переселением из аварийного жилья в Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения. В городе Нижнеудинск в 2018-2019 годах планировали расселить 8 тыс. кв. м. Сейчас город затоплен. Константин Цицин пояснил, что фонд готов помочь региону переселить людей в текущем году, нужна заявка. Представители иркутских властей за помощь поблагодарили и пояснили, что жителей затопленного Нижнеудинска перевозить некуда. «Территория вся затоплена, более трех тысяч домов затоплено, строительство там не ведется….Приобретение «вторички» в таком (необходимом – «КС») количестве будет невозможно. Планируем население расселять по всей территории Иркутской области…Финансирование, конечно, приятно, но расселять пока граждан некуда. К тому же менее 5% населения готовы куда-либо переезжать», — пояснила начальник управления жилищного строительства минстроя Иркутской области Марина Горенская.

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