В Красноярском крае назначен главный судебный пристав

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с новым руководителем управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю – главным судебным приставом Виталием Васильевым.

Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, приказ о назначении Виталия Васильева на должность главного судебного пристава региона был подписан 9 июля 2019 года. До этого он много лет отработал в системе исполнения наказаний Красноярского края.

Нового главного судебного пристава по Красноярскому краю главе региона Александру Уссу представила заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава РФ Елена Захаркина.

Глава региона и руководитель службы судебных приставов обсудили актуальную проблематику, основные направления деятельности, по которым будет усилена работа, а также перспективы взаимодействия.

Как отметил губернатор, Красноярский край занимает большую территорию, и социально-экономические процессы, которые здесь происходят, достаточно масштабны, в связи с этим важны опыт и знания.

Согласно данным официального сайта УФССП по Красноярскому краю, до назначения Виталия Васильева исполнял обязанности руководителя регионального Управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Неведомский.

Добавим, что прежний руководитель Управления службы судебных приставов по Красноярскому краю, главный судебный пристав Елена Ловандо покинула свой пост в сентябре 2018 года. Она была назначена главой аналогичного ведомства в Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что заместитель главного судебного пристава РФ Денис Фирстов представил губернатору Андрею Травникову нового руководителя УФССП России по Новосибирской области Эдуарда Бабкова.

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