Прогнозы подорожания квартир после вступления в силу закона о проектном финансировании жилищного строительства стали сбываться с опережением. По данным «Авито Недвижимость» в Новосибирской области стоимость квадратного метра в новостройках за год – с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 год – выросла на 7,27% и составила 56259 рублей за кв. м.

Самый большой рост цен на квадратные метры в новых домах за год наблюдался в Кемеровской области. В этом регионе цены подскочили на 22% и составили 39 789 рублей. При этом жилье в Кузбассе остается одним из самых дешевых в Сибири. В Алтайском крае, который отстает от угольного региона по уровню доходов, цена квадратного метра в новостройках выросла за этот период на 9,37% и составила 44837 рублей. В Иркутской области и Красноярском крае рост за год был примерно одинаков – 12,51% и 12,19% соответственно. В новом доме Иркутска квартиру можно купить по цене 47 766 рублей за кв. м, а в Красноярске – за 46062.

Самые дорогие новостройки из всех регионов России, по данным «Авито Недвижимость», продаются в Крыму (88 164 рубля за кв. м), Камчатском крае (86 064 рублей за квадрат) и Московской области (81 578 рублей за кв. м). Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва (рост на 5,81% до 231 584 рублей), следом идут Ялта (рост на 15,8% до 127 817 рублей) и Сочи (рост на 18% до 120 542 рублей). Санкт-Петербург только на четвертом месте с ценой 120 253 рублей за квадратный метр (+10% к уровню прошлого года).

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