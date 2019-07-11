Два промышленных предприятия Кузбасса станут участниками нацпроекта по повышению производительности труда

Эксперты федерального центра компетенций завершили конкурсный отбор предприятий Кузбасса в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, «пилотными» участниками федерального проекта, который входит в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», станут «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» («КОРМЗ») и «Сибирский завод металлических конструкций» («СЗМК»).

В ближайшее время эксперты федерального центра компетенций совместно со специалистами кузбасского регионального центра проведут детальный анализ работы двух промышленных предприятий и дадут конкретные рекомендации по перестроению производственных и организационных процессов для повышения производительности труда.

Как отметил заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константин Венгер, Кузбасс стал одним из четырех регионов Сибири, которым в 2019 году будут предоставлены федеральные трансферты на реализацию мер адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях.

По итогам 2019 года рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона должен составить 2,2% в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». К 2024 году Кузбасс должен выйти на ежегодный прирост производительности не менее 5%.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что с 2019 года Кузбасс включен в перечень участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», разработанного в рамках выполнения указа президента Владимира Путина. Главной целью нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей.

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