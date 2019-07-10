17 из 24 семей, у которых погибли близкие родственники во время паводка в Иркутской области, получили 1 млн рублей компенсации. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Сегодня завершается выплата пособия семьям людей, погибших (умерших) в результате наводнения. 1 млн рублей в равных долях делят между близкими родственниками (супруги, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении). На данный момент обнаружены 24 погибших. Семьи 17 из них деньги уже получили, родственникам ещё одного погибшего средства переведут сегодня. В двух случаях делать выплату некому, люди не имели близких родственников, их похоронили за счёт муниципалитетов. Еще по четырём случаям будет проводиться судебное разбирательство, так как на выплату претендуют люди, не входящие в список близких родственников», — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Также единовременную материальную помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области завершат выплачивать 10 июля. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. По состоянию на 10 июля средства получили 30127 граждан.

По информации пресс-службы регионального правительства, для выплаты компенсаций по утрате имущества первой необходимости проходит оценка ущерба, нанесённого стихией. Специалисты оценочных комиссий совершают подворовые обходы населённых пунктов. При частичной утрате предметов первой необходимости, в состав которых входят холодильник, плита, мебель, сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей, при полной — 100 тысяч рублей на одного человека.

Таким образом, семья, состоящая из четырёх человек, получит 200 и 400 тысяч рублей соответственно. В пострадавших районах уже обследовано более восьми тысяч домов. Принято 2,4 тысячи заявлений на выплату компенсации в размере 50 тысяч рублей, и около шести тысяч – для компенсации в размере 100 тысяч рублей. На данный момент средства получили 2887 человек. Из них 796 – компенсацию за частичную потерю имущества, 2091 человек – за полную. Средства переводят безналичным путём. Планируется, что 10 июля их получат ещё 3890 человек. Владимир Родионов попросил мэров и глав администраций пострадавших районов усилить работу в этом направлении.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 24 человек

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