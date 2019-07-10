В Алтайском крае заключено 22 концессионных соглашения с общим объемов вложений 3,8 млрд рублей

В пяти городах и восьми муниципальных районах Алтайского края действуют 22 концессионных соглашения, общий объем инвестиций по которым составляет 3,8 млрд рублей.

В министерстве экономического развития Алтайского края отмечают, что большая часть концессионных соглашений подписана относительно недавно. Так, в 2017 году было заключено пять соглашений, в 2018 — 11, в 2019 — два. С начала действия соглашений объем вложенных средств составляет 1,7 млрд рублей, более 95% из которых — деньги концессионеров (частных инвесторов).

Основная доля концессий, 19 соглашений, действует в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Новоалтайске и Бийске реализуют проекты в социальной сфере.

Например, в Рубцовске в рамках концессионного соглашения, заключенного 1 июня 2018 года, строят многофункциональный тренировочный круглогодичный ледовый комплекс для занятия зимними видами спорта. Это первое соглашение, концедентом (публичным партнером) в котором выступил Алтайский край. Стоит отметить, что значимый для региона проект реализуют с привлечением федерального и регионального финансирования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что мэрия Новосибирска планирует передать инвестору на условиях концессии спортивный центр площадью 1,5 тыс кв. м на левом берегу Оби. Объем вложений в проект составит 60 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.