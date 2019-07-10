Альфа-Банк готов вложить в реализацию инвестпроектов в Алтайском крае до 5 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и президент — первый заместитель председателя Совета директоров акционерного общества «Альфа-Банк» Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в ходе состоявшейся встречи губернатор Виктор Томенко и зампредседателя Совета директоров акционерного общества «Альфа-Банк» Олег Сысуев обсудили перспективные направления сотрудничества, связанные с развитием инвестиционной, лизинговой деятельности банка, а также внедрения на территории региона новых цифровых технологий Альфа-Банка.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество сторон в целях социально-экономического развития Алтайского края. Планируется взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, госпрограмм в области инфраструктурного развития, жилищного строительства, благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, зарплатных проектов для работников бюджетной сферы, а также в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

Виктор Томенко отметил, что результатом подписания соглашения станет совместная работа в решении приоритетных задач социально-экономического развития Алтайского края, укрепления его экономического и промышленного потенциала, а также развитие широкого спектра высококачественных банковских услуг для бизнеса и населения региона.

Стоит отметить, что Альфа-Банк заинтересован в реализации новых проектов на территории региона. На сегодняшний день банком установлены лимиты кредитования для региона в размере 5 млрд рублей.

По словам Олега Сысуева, соглашение о сотрудничестве с правительством Алтайского края предусматривает совместную реализацию стратегически значимых для региона проектов, таких как инновационные решения в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники будет создан в Новосибирской области. Соответствующее соглашение в рамках международной выставки Иннопром-2019 в Екатеринбурге было заключено между правительством региона, АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ») и Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ).

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