Мэр Анатолий Локоть: «50 объектов в Пашино подключат к новой линии циркуляции трубопровода горячего водоснабжения»

К началу нового отопительного сезона в поселке Пашино Новосибирской области подключат к новой линии циркуляции трубопровода горячего водоснабжения многоквартирные дома, школу и детский сад – всего около 50 объектов.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, глава города Анатолий Локоть лично проконтролировал выполнение концессионного соглашения с ООО «Сибирская генерирующая компания».

Как отметил мэр Новосибирска, по соглашению, концессионер обязан поддерживать в работоспособном состоянии переданное ему оборудование и непрерывно обеспечивать жителей теплом. Кроме того, документом предусмотрен ряд пунктов по усовершенствованию и реконструкции теплосетей. В частности, речь идет о, так называемой, «обратке», которая позволяет поддерживать постоянную температуру воды на входе в дом. При отсутствии циркуляции она постепенно остывает, в связи с этим, жители жаловались на дискомфорт, особенно в зимнее время. Реконструкция теплосетей позволит исправить ситуацию.

Глава города добавил, что работы выполняются по щадящей технологии, т.е. без существенных разрытий. На сегодняшний день проложено более 3,5 км новых труб. Стоимость проекта в 2019 году составляет 33 млн рублей.

Отметим, что проект строительства линий циркуляции горячего водоснабжения от ЦТП-п3 и ЦТП-п2 в поселке Пашино в рамках концессионного соглашения №14 реализует новосибирская теплосетевая компания, входящая в ООО «СГК».

По словам директора новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрея Колмакова, при совместной работе подрядчика и управляющей компании к новой системе уже подключены пять домов. Они 1985 года постройки и изначально не были оборудованы линиями циркуляции. В настоящее время СГК приблизили кольцо с ЦТП конкретно к дому. По нормативам, температура горячей воды на входе должна быть плюс 60 градусов.

К 1 октября все 50 объектов будут подключены к линиям циркуляции горячего водоснабжения.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в ходе рабочей встречи мэр Анатолий Локоть обсудил направления сотрудничества группы «РОСНАНО» с администрацией города и профильными подведомственными организациями Новосибирска.

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