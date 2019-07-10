Использование «Платформы ОФД» позволяет сдать отчеты за полугодие быстро и надежно

Эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» рассказали о том, как оптимизировать затраты на подачу отчетности и облегчить жизнь бухгалтерам.

Руководители и бухгалтеры прогрессивных компаний все больше отказываются от бумажного документооборота. Для удобного взаимодействия с контрагентами эксперты оператора фискальных данных разработали сервис «Платформа ЭДО», а для онлайн-взаимодействия с контролирующими органами напрямую — сервис электронной сдачи отчетности «Платформа Госотчет».

Они доступны всем, кто работает в рамках 54-ФЗ и зарегистрирован в системе ОФД. Например, благодаря сервису «Платформа Госотчет» можно моментально отправлять необходимые документы не только в налоговую службу, но и в пенсионный фонд, фонд соцстраха и Росстат. Есть возможность вести переписку, отслеживать статус отправленных расчетов и деклараций, делать сверку с бюджетом, получать отчеты о подтверждении доставки. Решение подойдет для всех видов бизнеса, от крупных компаний до малых ИП без наемных сотрудников.

Кроме того, главное требование к официальным документам, наряду с соблюдением сроков их предоставления, — достоверность. Ответственность за такое нарушения несут главный бухгалтер и руководитель. За искажение реальной картины финансового состояния должностных лиц штрафуют от 10 до 20 тыс рублей, а иногда их могут отстранить от деятельности на 1-2 года.

В таких случаях ОФД поможет составить правильный отчет. Передаваемые в ФНС данные о продажах через кассу – это и есть реальные цифры продаж. Вместо того, чтобы вводить эти данные вручную, можно их выгрузить напрямую в отчет, через специальные приложения «Платформа ОФД». Сервисы синхронизации данных с программами 1С позволяют в «пару кликов» выгружать информацию кассовых чеков и значительно сократят время на составление отчета. Протестировать функционал, оценить преимущества и определиться с нужным приложением поможет бесплатный пробный период.

Стоит отметить, что если грамотно использовать сервисы ОФД по сверке и сдаче отчетности, а также по электронному документообороту, то можно существенно сэкономить на бухгалтерских затратах, а также автоматизировать весь процесс работы с данными о продажах.

Для того, чтобы начать ими пользоваться, нужно установить и настроить сервисы, при необходимости связав с кассовым аппаратом в торговой точке. Внедрить их в рабочие процессы помогут специалисты ЦТО (центров техобслуживания) и сервисных центров по обслуживанию кассовой техники в городе. Также можно оставить заявку на сайте оператора фискальных данных.

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