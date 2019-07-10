Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал трехстороннее соглашение с Российскими железными дорогами (РЖД) и администрацией Томска о взаимодействии и сотрудничестве на 2019–2024 годы. В частности, соглашение касается развития томского железнодорожного узла и увеличения объема грузоперевозок в регионе. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Документ, помимо губернатора, подписали начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай и мэр Томска Иван Кляйн.

В новом соглашении в значительной мере учтены интересы томских промышленных и инновационных предприятий. Во-первых, РЖД совместно с администрацией региона и крупными грузоотправителями планируют разработать комплексный план развития томского железнодорожного узла для увеличения объема перевозки грузов. Во-вторых, в компании намерены изучить предложения томской высокотехнологичной промышленной продукции, которая может быть использована для нужд РЖД.

Также в соответствие с соглашением ЗСЖД продляет маневровые ограничения в часы пик на Степановском и Мокрушинском железнодорожных переездах Томска.

«С руководством Российских железных дорог мы регулярно обсуждаем совместные планы и проекты, – приводит пресс-служба региональной администрации слова Сергея Жвачкина на подписании соглашения. – Один из таких проектов – обновление подвижного состава, которое должно произойти в ближайшие годы и сделать путешествия по железной дороге еще более комфортными и безопасными».

Глава региона отметил, что рассматривает с руководством РЖД возможность скоростного сообщения с международным аэропортом «Толмачево» в Новосибирске, строительство железнодорожной ветки к томскому индустриальному парку и перенос железной дороги из центра Томска за городской периметр.

«Это перспективные, стратегические задачи, которые мы не решим за год-два. Но решим обязательно, я в этом уверен. Потому что от этого зависят темпы социально-экономического развития нашей области, качества жизни людей. И потому что с руководством Российских железных дорог мы разговариваем на одном языке», – процитировали губернатора в пресс-службе администрации Томской области.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» организации Томской области могут получить субсидию из федерального бюджета для возмещения части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.