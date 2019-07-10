В рамках развития санавиации в Томской области появится единая диспетчерская служба

Программа развития санитарной авиации рассчитана до 2024 года и будет реализована в Томской области в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Как рассказали в пресс-службе администрации Томской области, в рамках стратегии развития санитарной авиации в регионе планируется создать единую диспетчерскую службу, которая будет отвечать за организацию медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационную эвакуацию пациентов.

Еще одно направление стратегии — развитие инфраструктуры. В частности, в 2020 году запланировано строительство вертолетной площадки при медучреждении на севере Томской области.

Отметим, что за первое полугодие 2019 года вертолеты санавиации в Томской области выполнили 242 вылета, бригады эвакуировали 393 пациента, в том числе 37 детей, из них 13 — в возрасте до 1 года.

За аналогичный период 2018 был выполнен 191 рейс и эвакуировано 307 пациентов, в том числе 34 ребенка. Всего в течение прошлого года с помощью санитарной авиации эвакуировано 1812 жителей региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что развитие санавиации в Томской области предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Количество вылетов планируется увеличить с 260 в 2018 году до 450 к 2024 году. Это позволит госпитализировать по экстренным показаниям в течение первых суток до 92,5% пациентов. В 2019 году было запланировано не менее 370 вылетов санавиации.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.