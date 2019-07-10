Ученые Института экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП СО РАН) совместно с проектным офисом Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») приступили к оценке экономических эффектов от работы ЦКП «СКИФ». Работы по оценке планируется завершить в течении года. Об этом 10 июля сообщается в релизе пресс-службы ЦКП «СКИФ».

«Оценка экономической эффективности ЦКП «СКИФ» — достаточно нетривиальная задача. Поскольку этот проект по сути инфраструктурный и государственный, в первую очередь следует говорить об отдаче от результатов, полученных с использованием источника синхротронного излучения. При этом ожидаемые эффекты могут быть разного рода: прямые и косвенные, различного уровня хозяйственной иерархии, выделяемые в зависимости от стадии реализации проекта или особенностей технологической цепочки», — рассказал ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО РАН, сотрудник проектного офиса ЦКП «СКИФ» Леонид Марков, добавив, что при должном уровне организации работ оценка результатов экспериментальных станций первой очереди займет около года.

В качестве иллюстрации возможных прямых и косвенных эффектов ученый привел возможное создание лекарства от ОРВИ и гриппа государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора — одним из ключевых участников создания ЦКП «СКИФ».

«Допустим, по результатам исследований в области структурной вирусологии (ученые) создали новый лекарственный препарат. Возможный прямой эффект для производителя лекарства можно оценить объемом потенциального рынка, величиной прибыли», — сказал Леонид Марков, отметив, что прямой эффект для конечного потребителя – возможность сэкономить на расходах. Если новое лекарство дешевле, чем комплекс используемых сейчас препаратов, то эффект для домохозяйств пропорционален удешевлению. Косвенный эффект достигается за счет изменения «технологии лечения» и извлекается работодателями, ежегодные потери которых от снижения производительности труда вследствие ОРВИ и гриппа оцениваются ученым в районе 100 млрд рублей.

«Таким образом, если сократить среднюю продолжительность болезни на 10%, только эффект для работодателей составит около 10 млрд рублей. При этом потери ВВП России от данной группы заболеваний оцениваются на уровне 700 млрд. рублей в ценах 2018года. Соотнеся упомянутые суммы со стоимостью создания самого ЦКП «СКИФ», можно поразмышлять и над первоначальным вопросом – об эффективности ЦКП. А ведь это только один из возможных результатов», — отметил Леонид Марков.

Ученый добавил, что результаты работ по оценке будут необходимы для организации внутренней деятельности ЦКП, для привлечения индустриальных и научных партнеров, а также будут востребованы органами государственной власти.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что регион готов в два раза увеличить ресурсы территории под ЦКП «СКИФ».

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Начало экспериментальной работы ЦКП «СКИФ» запланировано на 2024 год, ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд. рублей. ЦКП «СКИФ» территориально будет располагаться в наукограде Кольцово.

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