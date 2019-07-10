Кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники будет создан в Новосибирской области. Соответствующее соглашение в рамках международной выставки Иннопром-2019 в Екатеринбурге было заключено между правительством региона, АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ») и Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ). Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Соглашение было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, генеральным директором АО «НПЗ» Василием Рассохиным и ректором СПбПУ Андреем Рудским. Документ направлен на реализацию на территории Новосибирской области инвестиционных проектов в области здравоохранения, в том числе создание кластера разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники.

Андрей Травников отметил, что Екатеринбург, в котором проводится Иннопром – крупный промышленный центр, и Новосибирскую область с ним связывают серьёзные торговые отношения и крупные холдинги. В частности, АО «НПЗ» входит в холдинг «Швабе». «Есть предмет переговоров по развитию данного предприятия. Мы скрепляем этим документом уже сделанные нами наработки. Дела идут вперёд семимильными шагами – в том числе, в освоении гражданской продукции предприятиями, входящими в группу «Швабе». Также в этом соглашении – связка трёх крупных научных, промышленных и важных государственных центров – Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска», – приводит пресс-служба правительства слова губернатора.

Проект холдинга «Швабе» по созданию первого российского ультразвукового кластера терапии новообразований получит поддержку правительства Новосибирской области. В рамках соглашения о сотрудничестве регион окажет содействие внедрению новых систем лечения в областных медицинских учреждениях.

Уникальный ультразвуковой кластер для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований создаётся на базе АО «НПЗ» с участием СПбПУ, который выступает головным разработчиком устройства. Научная часть проекта и разработка прототипа комплекса выполняется Лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа НПЗ и СПбПУ по разработке данного комплекса HIFU-терапии началась в 2018 году, к концу этого года планируется выпустить опытный образец.

«Новосибирская область – первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники. Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований», – цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области Василия Рассохина.

Напомним, что делегация Новосибирской области 9-10 июля работает на площадках Международной промышленной выставки Иннопром и Глобального саммита производства и индустриализации. Среди основных задач делегации – привлечение новых инвесторов, обсуждение перспектив реализации новых проектов на территории нашего региона.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что Андрей Травников подписал распоряжение о проведении международного форума «Технопром-2019»

Иннопром — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Иннопром – это индустриальная, торговая и экспортная площадка России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, Иннопром служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных кластеров и предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году Иннопром состоится в 10-й раз с 8 по 11 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.