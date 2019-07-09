Что думают члены МАРПа о представленной в этом году стратегии бизнес-сообщества?

Рабочая группа Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) закончила сбор предложений и комментариев к представленному ранее проекту стратегии бизнес-сообщества. Планируется, что скорректированный с учетом пожеланий вариант документа будет представлен уже через неделю.

Как рассказал «Континенту Сибирь» президент МАРП и один из разработчиков стратегии Сергей Карпекин, предложений поступило немного, все они взяты в работу. По его словам, главная задача для авторов документа после сейчас систематизировать и обработать комментарии, чтобы «люди видели, что их труд не пропал даром». «Трудность в том, что эти пожелания нужно правильно систематизировать, интегрировать в стратегию. У каждого из авторов комментариев свое видение. Мы создавали стратегию, которая предусматривает свой алгоритм и системный подход. Формировали план работы, дерево целей. Некоторые предложения требуют понимания, в какую именно ветку их можно органично включить», — пояснил Сергей Карпекин. Он уточнил, что версия проекта стратегии с учетом пожеланий участников ассоциации будет готова примерно через неделю.

Напомним, рассчитанная на 10 лет стратегия МАРП была представлена 18 июня на совете ассоциации. Стратегия включает переход ассоциации на проектное управление и CRM-системы, усиление взаимодействия с органами госвласти, меры по привлечению в сообщество новых участников. Разработчики документа объяснили необходимость стратегии тем, что некоторые методы работы ассоциации устарели, участники объединения начинают терять к нему интерес, и количество членов МАРП не растет.

По мнению генерального директора ООО «ТКС-Инвест» Александра Курцевича, необходимость внесения корректировки в работу ассоциации назрела уже давно, несколько лет назад. «С моей точки зрения главное в том, что бизнес должен активно участвовать в проработке проектов развития территорий, как на региональном, так и на муниципальном уровне. Для этого необходимо утверждение новой организационной структуры ассоциации. Она сейчас не отвечает требованиям времени, есть лишние комитеты, и нет по-настоящему необходимых», — пояснил Александр Курцевич. Кроме того, по его словам, необходима децентрализация полномочий организации и передача управляющих функций будущим руководителям профильных комитетов ассоциации. В результате этого в десятках совещаний в мэрии или областном правительстве будут участвовать не только руководители МАРП, но и председатели комитетов, несущие персональную ответственность за свой участок работы. «Они должны участвовать, как полноправные члены комиссий в органах власти. Иногда власть, при реализации новых проектов, не решает проблемы, а создает новые. Это связано с тем, что при принятии решений не учитывались интересы бизнеса», — поделился Александр Курцевич. Он добавил, что при этом у ассоциации должны оставаться все ее существующие функции, включая защиту бизнеса. «В вопросах защиты бизнеса есть понимание взаимодействия с соответствующими структурами. Что касается участия в проработке проектов, развития территорий, эту работу за нас никто не сделает», — добавил Александр Курцевич.

Бизнесменам нужно отстаивать свою позицию в отношениях с властью, считает управляющий ГК «Северянка» Василий Веретено. «В моем понимании ассоциация руководителей предприятий не должна «обниматься» с чиновниками, а находиться в здравой и объективной оппозиции. Любое развитие идет за счет политических и экономических диалогов, споров, оппозиционных мнений. Это обуславливает движение вперед. Каждый отстаивает свою позицию, точку зрения и, в конечном итоге, место под солнцем. А у нас полная идиллия, мы в хороших «обнимательских» отношениях, у нас нет никакого оппозиционного диалога», — сказал Василий Веретено. Еще одним перспективным направлением развития МАРП он назвал создание территориальных подразделений ассоциации. «В силу того, что Новосибирск город большой, я считаю, в каждом его районе должны быть представители, которые бы координировали работу ассоциации. Ассоциация объемная и большая, курирует весь город, а должна еще быть работа в районах. Если думать о стратегии, должны быть отделения. К примеру, есть же у политических партий районные отделения. И здесь нужно так же, только отделения будут заниматься не политическими, а экономическими вопросами, контролировать, регулировать, сближать участников и выносить на обсуждение вопросы», — полагает Василий Веретено.

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