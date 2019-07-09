15:55
74% пострадавших от паводка в Иркутской области получили материальную помощь
14:45
Томские компании смогут получить субсидии на разработку цифровых платформ по нацпроекту
13:18
Структура работающего на «Росатом» омского завода признана банкротом
13:03
Новосибирский НОЦ «Газпромнефть-НГУ» запустит две новые магистерские программы
11:42
Четыре новосибирских компании попали в рейтинг франшиз Forbes
10:49
Глава Ленинского района Новосибирска сменил Сафиуллина в мэрии
10:09
В Новосибирске открывается «Фитнес Парк»
19:04
«Новосибирский жировой комбинат» объявлен банкротом
18:50
Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию
16:49
Сеть HAMMER FIT займет место клуба Extreme Fitness на улице Кирова в Новосибирске
13:30
Анатолий Локоть выбирает доверенных лиц своей избирательной кампании
13:11
НГУ и «Газпромнефть» создали НОЦ по развитию технологий добычи нефти и газа
12:51
Мэр Новосибирска сдал документы в горизбирком для переизбрания
Основатель ГК «СЛК-Моторс»
Основатель ГК «Крепость»
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
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