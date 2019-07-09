В рамках национального проекта «Цифровая экономика» организации Томской области могут получить субсидию из федерального бюджета для возмещения части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Как сообщил начальник департамента промышленности и энергетики администрации Томской области Сергей Маркелов, новая мера государственной поддержки направлена на создание или развитие производства высокотехнологичной продукции.

За счет субсидии можно возместить не более 50 % затрат на разработку цифровых платформ. При этом срок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ в рамках проекта не должен превышать двух лет, а их выполнение начаться не ранее одного года до подачи заявки.

Конкурсный отбор для получения субсидии будет проходить в Министерстве промышленности и торговли РФ с 1 по 20 августа.

Ранее в администрации Томской области сообщили, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» власти Томской области с 2019 года заключили с подрядчиками 31 контракт. Всего в этом году по проекту в регионе обустроят 64 общественных пространства в 20 муниципалитетах.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.