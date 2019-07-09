Члены ученого совета Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) поставили под угрозу стратегически важные для региона отношения с крупнейшим российским банком. Удалась ли им попытка скомпрометировать Новосибирскую область в глазах Германа Грефа, выяснял «Континент Сибирь».

Отказ ученого совета Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) от возможного размещения образовательного учреждения Сбербанка – «Школы 21» – на площадке вуза был вынесен в публичное пространство и обернулся скандалом, вызвавшим недоумение у руководства финансового гиганта. Для вуза это закончилось отставкой ректора, для руководства области – ударом по взаимоотношениям со стратегическим партнером. «Континент Сибирь» подробно ознакомился с позициями сторон конфликта, чтобы разобраться, почему события приняли такой оборот.

Россвязь и ректор – «за», ученый совет – «против»

Информация о возможном размещении «Школы 21» Сбербанка в Новосибирске появилась 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума 2019, на которой губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении «Континента Сибирь», еще 14 февраля департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области обратился к вузам региона с запросом о том, располагают ли они объектами недвижимости, необходимыми для безвозмездного (с нулевой стоимостью аренды) размещения «Школы 21». В тот же день в департамент был направлен ответ, подписанный ректором СибГУТИ Валерием Беленьким, с описанием учебных помещений, которые могут быть использованы для реализации проекта.

Отметим, что для передачи оперативного управления над объектами СибГУТИ сторонней организации необходимо было получить разрешение территориального управления Росимущества, ректора и ученого совета вуза, а также разрешение учредителя университета – агентства Россвязь. В течение мая-июня нынешнего года одобрение упомянутых федеральных ведомств было получено, и к середине июня для предоставления помещений СибГУТИ «Школе 21» осталось только согласовать вопрос передачи оперативного управления имуществом с ученым советом университета.

25 июня состоялось очередное заседание ученого совета СибГУТИ (протокол заседания имеется в распоряжении «Континента Сибирь»), на котором Валерий Беленький предложил совету дополнительно встретиться с представителями правительства Новосибирской области, чтобы обсудить вопрос размещения «Школы 21» на базе вуза.

Заведующий кафедры технической электроники СибГУТИ Александр Игнатов возразил ректору, говоря о том, что администрация региона в данном вопросе является третьей стороной, поэтому рассматривать надо отношения СибГУТИ со Сбербанком и формулировать мнение по этому договору необходимо безотлагательно.

Заведующий кафедрой безопасности и управления в телекоммуникациях вуза Сергей Новиков заявил, что ученый совет узнал о договоренностях со Сбербанком только 18 июня, хотя есть информация, что возможность создания на базе СибГУТИ «Школы 21» прорабатывалась с февраля. «Мы получили проект договора о передаче в безвозмездное пользование АНО «Школа 21» наших площадей, – приводятся в протоколе заседания слова Сергея Новикова. – Не понятно, кто этот договор составлял. Подпись там нашего ректора, поэтому хотелось бы узнать предысторию».

Валерий Беленький не стал отрицать, что проект договора существует, однако при этом он отметил, что документ до согласования с советом не подписывал.

Александр Игнатов отметил, что сейчас СибГУТИ не имеет лишних помещений. «Площадей нет. – заявил он. – Возьмем, к примеру, нашу кафедру. Нам не хватает в корпусе 400 кв. м. 10 кафедр страдают от нехватки площадей». Представитель профсоюзного комитета СибГУТИ Геннадий Криволапов добавил, что сдача площадей недопустима, потому что она приведет к ухудшению условий труда коллектива университета.

Валерий Беленький продолжал настаивать на проведении дополнительного собрания, чтобы выслушать предложения представителей правительства Новосибирской области. В ответ Сергей Новиков заявил, что вопрос о размещении «Школы 21» в СибГУТИ должен быть решен немедленно.

После этого Валерий Беленький поставил на открытое голосование ученого совета решение, которое звучало так: не передавать АНО «Школа 21» помещения, принадлежащие СибГУТИ на праве оперативного управления, не участвовать в проекте Сбербанка «Школа 21». Решение поддержало большинство членов ученого совета.

В конце июня в новосибирских СМИ появились сведения о том, что Валерий Беленький может уйти с поста ректора СибГУТИ. Информация подтвердилась 3 июля, причем по сведениям источников «Континента Сибирь» решающей оказалась позиция учредителя вуза –федерального агентства «Россвязь», которое выразило резкое недовольство тем, что ученым советом вуза были дезавуированы предварительные договорённости о размещении «Школы 21». Выяснить лично у экс-ректора причины ухода «Континенту Сибирь» не удалось: телефон Беленького не отвечает. Аналогичным образом старательно избегает комментариев по ситуации и.о. ректора вуза Михаил Соловьев, о назначении которого «Континент Сибирь» сообщил 5 июля.

До скандала можно было не доводить

По оценке собеседников «Континента Сибирь», с которыми издание обсуждало сложившуюся ситуацию, проблемой стали не только пересмотр вузом в одностороннем порядке ранее достигнутых договорённостей и отказ перед принятием решения выслушать представителей областной власти. Взяв курс на конфликт, члены учёного совета СибГУТИ вдобавок ко всему приложили усилия к тому, чтобы нарастить драматический эффект, придав огласку своему «вето» на проект Сбербанка. Публикации о том, что финансовый монстр хочет лишить площадей бедный новосибирский вуз, появились не где-нибудь, а на сайтах SIB.FM и«Центр деловой жизни», а также в газете «Новая Сибирь», которые в новосибирской политико-деловой среде традиционно считаются ресурсами, близкими к депутату Госдумы РФ Виктору Игнатову, сыну упоминавшегося выше Александра Игнатова. Банк, который рассматривает проект как благотворительную некоммерческую инициативу, выразивший готовность вложить 600 миллионов рублей на запуск работы «Школы 21» в Новосибирской области и еще 120 миллионов тратить ежегодно на ее содержание, на ровном месте получил негативную информационную кампанию в Новосибирске.

С учётом того, что запуск проекта «Школа 21» в Новосибирской области является предметом личных договорённостей руководителей региона и Сбербанка, произошедшее может рассматриваться также и как попытка скомпрометировать руководство области перед влиятельной федеральной структурой. В то время, как губернатор подчёркивает важность развития контактов области с крупными российскими корпорациями, кто-то старается создать впечатление, что даже такие стратегические партнёры региона, как Сбербанк, не защищены на его территории от недоразумений, превратного толкования намерений и срыва сроков.

По сведениям «КС» письма с информацией по проекту изначально получил не только СибГУТИ. Откликнуться первым, начать процесс оформления документов, а затем в последний момент сойти с дистанции, сопроводив это громкими обвинительными заявлениями – такое поведение вуза имеет в глазах сторонних наблюдателей все признаки крайней безответственности или сознательной провокации.

По информации собеседников «Континента Сибирь» в деловых кругах, сейчас СибГУТИ располагает достаточным количеством помещений, сдаваемых в аренду, причём не все предлагаемые к аренде площади заполнены. Вуз стремится увеличить свои доходы и, вероятно, интерес ректора к проекту Сбербанка был связан с возможностью предоставлять школе дополнительные платные услуги, благодаря чему СибГУТИ остался бы в выигрыше даже несмотря на то, что «Школа 21» не платила бы аренду. Уже сказав своё официальное «нет» правительству Новосибирской области и Сбербанку, члены учёного совета давали понять, что на рыночных условиях готовы обсуждать сдачу в аренду площадей, «без которых невозможно организовать учебный процесс» (как они утверждали прежде). Однако разумность мотива устроить демарш с целью зарезервировать площадь для гипотетических коммерческих арендаторов опровергается фактом наличия свободных площадей в других корпусах СибГУТИ (некоторые из них уже напоминают бизнес-центры). Если на то пошло, для увеличения заработка логично прежде сдать в аренду их. С точки зрения образовательного процесса, по имеющимся у «КС» данным, 5-й учебно-лабораторный корпус СибГУТИ (где ректор Валерий Беленький планировал разместить школу), является недозагруженным.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что, «Новосибирск может стать вторым городом в России, где появится «школа будущего» для специалистов в сфере программирования. На первом этапе отбора площадок для «Школы 21» запрос о возможности участия в проекте был направлен в ряд вузов, и от СибГУТИ получена заявка с описанием учебных помещений, которые могут быть использованы для реализации проекта. На сегодняшний день решение о площадке для размещения «Школы 21» не принято. Сейчас продолжают рассматриваться различные варианты для размещения школы».

В правительстве Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что, несмотря на конфронтационный сюрприз от СибГУТИ, никто от планов создания в регионе «Школы 21» не отказывается. «Для нас площадка СибГУТИ была перспективной, – признает заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, – тем не менее, мы от наших планов не отказываемся и найдём альтернативу. Я думаю, что многие вузы захотят разместить подобную школу на своей территории».

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