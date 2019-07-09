Арбитражный суд Омской области признал банкротом ООО «Арматурно-фланцевый завод Производственная компания» (АФЗ ПК), обеспечивавшее трубопроводной арматурой предприятия нефтекомплекса и энергетики.

О принятом судом решении во вторник, 9 июля сообщил конкурсный управляющий омского завода Олег Антоненко. Процедура наблюдения на предприятии была введена в марте текущего года по требованию конкурсного управляющего банкротящегося банка «Сибэс», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма исковых требований составила более 116,3 млн рублей долга по выданным заводу кредитам. На предприятии введено конкурсное производство на полгода.

Компания АФЗ ПК зарегистрирована по тому же адресу, что и сам арматурно-фланцевый завод, судя по видам деятельности, она занимается продажей продукции предприятия. В числе контрагентов АФЗ ПК значатся «Башнефть», «Сибэко», «Татэнерго», «Южно-Кузбасская ГРЭС» (бывшее «Кузбассэнерго» — «КС»), в начале 2000-х компания поставляла трубопроводную арматуру ЗАО «Юкос-Сервис», ОАО «Сибнефть», ОАО «Лукойл». В профильных справочниках интернет-представительством АФЗ ПК значится сайт самого омского арматурно-фланцевого завода, зарегистрированного по тому же адресу, что и дочернее предприятие.

Компания «Арматурно-фланцевый завод» работает на рынке трубопроводной арматуры более 20 лет, в числе крупных партнеров завода – «Роснефть» и «Росатом».

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