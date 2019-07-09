Исполняющим обязанности вице-мэра по городскому хозяйству стал Олег Клемешов, до последнего времени руководивший Ленинским районом Новосибирска.

С сегодняшнего дня обязанности заместителя мэра Новосибирска по городскому хозяйству исполняет Олег Клемешов. Вместо него управление районной администрацией пока лежит на его заместителе по организационной работе Александре Куяне, рассказал «Континенту Сибирь» пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Напомним, что 26 июня уволился вице-мэр Данияр Сафиуллин, который уже подал заявление в избирательную комиссию Новосибирска об участии в выборах главы города.

Глеб Черепанов затруднился ответить на вопрос, когда преемник Сафиуллина избавится от приставки ио. Он предположил, что вряд ли стоит этого ждать до осени.

Олег Клемешов родился в 1970 году в Новосибирске. Закончил Новосибирский государственный технический университет. Работал мастером контактной сети в «Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта», начальником смены ремонтного цеха в «Кировском трамвайном депо № 4», директором «Октябрьского трамвайного депо № 3». В 2005 году Олег Клемешов стал директором «Правобережного трамвайного депо», в 2007 году — начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МУП «Горэлектротранспорт». В 2012 году Олег Клемешов назначен первым заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска. С 2014 года — глава администрации Ленинского района.

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