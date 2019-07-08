Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию

Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, Новосибирский районный суд рассмотрел ходатайство осужденного в мае 2018 года. Вадим Григорьев ссылался на наличие у него тяжелого заболевания и просил освободить его из колонии. Суд ходатайство удовлетворил, бывший банковский топ-менеджер был освобожден из мест лишения свободы.

Напомним, приговор Вадиму Григорьеву был вынесен в марте 2017 года. По данным следствия, банкир создал в новосибирском филиале ВТБ (ранее ОАО «Промышленно-строительный банк» — «КС») организованную группу с участием своих подчиненных, которая похитила деньги банка. «ВТБ» был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Суд отправил Вадима Григорьева в колонию общего режима на 9 лет и 6 месяцев.

Решение об освобождении заключенного обжаловал заместитель прокурора Новосибирской области, дело заново рассматривалось в Новосибирском районном суде, после чего был вынесен вердикт об отсутствии оснований для освобождения Вадима Григорьева и отмене предыдущего постановления.

Стоит отметить, что Вадим Григорьев после ухода из ВТБ занимал позицию управляющего директора УК «САХО». В мае 2015 года прокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело против основателя группы САХО Павла Скурихина. Предпринимателя заподозрили в получении у ВТБ кредитов для структур САХО и дальнейшем незаконном выводе этих средств на счета аффилированных со Скурихиным фонда и траста. Пострадавшим в этом деле также оказался ВТБ.

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