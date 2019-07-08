В аэропорту Братска совершил вынужденную посадку самолет компании S7, летевший из Новосибирска. Причиной посадки стала смерть 50-летней пассажирки самолета.

Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошел в минувшее воскресенье, на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Якутск. По информации источника информагентства, женщине стало плохо во время полета, экипаж судна принял решение приземлиться в Братске, однако женщина скончалась еще до посадки. Причины плохого самочувствия пассажирки не уточняются. Выяснить подробности инцидента в аэропорту «АэроБратск» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось, в приемной генерального директора сказали, что аэропорт не комментирует произошедшее. Уточнить детали у силовых ведомств оперативно также не удалось.

Напомним, в марте текущего года из-за плохого самочувствия пассажира в новосибирском «Толмачево» приземлился летевший из Мюнхена в Шанхай Airbus A340-600. Как выяснили врачи, у 57-летнего гражданина КНР во время полета случился инсульт.

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