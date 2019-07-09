В Новосибирском Научно-образовательном центре (НОЦ) «Газпромнефть-НГУ» в новом учебном году будут запущены две новые магистерские программы. Свойственное НГУ базовое образование в них будет сочетаться с углубленным изучением технологий добычи нефти и газа. Об этом 9 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил директор НОЦ «Газпромнефть-НГУ» Сергей Головин.

В сентябре в НОЦ «Газпромнефть» будут запущены две новые магистерские программы, которые направлены на то, чтобы дать студентам более углубленные знания в области развития нефтегазовых технологий. Выпускники НОЦ станут инженерами с фундаментальным образованием, которые будут развивать новые технологии добычи нефти и создавать программное обеспечение.

«С одной стороны, образовательная сторона НОЦ направлена на целевую подготовку кадров для решения конкретных задач, с другой — подготовка наших выпускников будет осуществляться в орбите фундаментального образования», — пояснил Сергей Головин, добавив, что, таким образом, в НОЦ «Газпромнефть-НГУ» будет три магистерские программы. Первая из них была запущена на механико-математическом факультете Новосибирского государственного университета (НГУ) в сентябре 2018 года.

Сергей Головин также отметил, что на базе НОЦ уже функционирует площадка по обсуждению новых задач и подходов в нефтегазовой отрасли. «Одним из первых шагов в этом направлении стало создание совместного с «Газпромнефтью» онлайн-семинара. Весь этот год он шел на площадке Института гидродинамики СО РАН. К нему подключались такие организации как МФТИ, СПбПУ, Сколтех, Губкинский университет, — перечислил Сергей Головин. – Круг общения будет расширяться. Интерес сейчас проявляют наши партнеры из Уфы, Екатеринбурга и других городов».

Директор НОЦ «Газпромнефть-НГУ» отметил, что также в рамках центра планируется создать свободное пространство для студентов, чтобы они могли выполнять свои научные работы. «Такие минипроекты, а также стипендии, стажировки, поездки на конференции будет финансировать «Газпромнефть», — сказал Сергей Головин.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что компания «Газпромнефть» в сентябре 2018 года создала на базе НГУ Научно-образовательный центр «Газпромнефть-НГУ» по развитию нефтегазовых технологий, в работе которого участвуют 5 институтов СО РАН.

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