Кузбасское территориальное управление ЗСЖД будет курировать Евгений Шапуленко

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай в Кемерово представил своего нового заместителя по Кузбасскому территориальному управлению. Им стал Евгений Шапуленко.

Как пишет официальное издание РЖД «Гудок», приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» на должность заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению назначен Евгений Шапуленко.

Как отметил начальник ЗСЖД Александр Грицай, Евгений Шапуленко хорошо знает технологические и производственные процессы дороги. Накопленный опыт поможет ему справиться со всеми задачами, стоящими перед регионом магистрали, и последовательно двигаться вперед.

В свою очередь Евгений Шапуленко сказал, что это большая честь и ответственность – работать в регионе, который задает ритм всей дороги. Главные принципы — внимательное отношения к технологиям, экономическим и социальным процессам.

Евгений Шапуленко родился в 1976 году. В 1998 — окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Работу на магистрали начал учеником регулировщика скорости движения вагонов на станции Комбинатская. Прошел трудовой путь от дежурного по станции Омск-Пассажирский, поездного диспетчера отдела перевозок Омского отделения дороги до начальника станций Карасук-1 и Входная.

В 2009 году назначен заместителем главного ревизора по безопасности движения поездов по Омскому отделению железной дороги. С 2013 до настоящего времени занимал должность заместителя начальника железной дороги по Омскому территориальному управлению.

Напомним, ранее должность заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению занимал Евгений Вейде. Его назначение состоялось в конце февраля 2019 года.

Сейчас, исходя из данных сайта РЖД, Евгений Вейде занимает пост первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги.

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