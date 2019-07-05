Новосибирский арбитраж не стал удовлетворять ходатайство финансового управляющего экс-главы компании «Сибдоркомплект» Роберта Баяндурова о запрете банкротящемуся коммерсанту выезда за пределы РФ. Бизнесмен заявил в суде о возможной необходимости срочного выезда в Грузию, где живут его родственники.

Бывшего руководителя ООО «Сибдоркомплект» (компания сейчас находится в конкурсном производстве – «КС») Роберта Баяндурова признали банкротом в июле 2018 года по заявлению «МТС-Банка», сумма претензий банкиров к бизнесмену составила 99 млн рублей. Банкроту назначили финансового управляющего, который обнаружил у должника движимое и недвижимое имущество, а также доли в уставном капитале компаний. Позже управляющий Артур Смирнов заподозрил своего подопечного в уклонении от обязательств и «действиях, направленных на вывод имущества».

Артур Смирнов ходатайствовал о запрете бизнесмену покидать пределы РФ. Будучи уроженцем Тбилиси, Роберт Баяндуров пояснил в суде, что требование управляющего ограничивает его права. «Ограничение воспрепятствует должнику в получении возможности на выезд к престарелому отцу, который проживает на территории Грузии при возникновении экстренной ситуации, требующей его присутствия», — говорится в материалах дела. Суд учел, что у бизнесмена, кроме отца в Грузии, есть еще близкие родственники в РФ и отказался удовлетворить просьбу управляющего.

ООО «Сибдоркомплект» — подрядчик крупных строительных организаций, работавшее на федеральных трассах. Компания устанавливала дорожное ограждение на дорогах Новосибирской и Омской областей. Банкротства компании в 2015 году потребовало ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» из-за долга в размере около 5 млн рублей, в «Сибдоркомплекте» было введено наблюдение. В мае 2018 года один из кредиторов банкротящейся компании, ПАО «МТС-Банк», потребовал привлечь ее руководителя Роберта Баяндурова к субсидиарной ответственности.

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