Проректор по безопасности СибГУТИ назначен и.о. ректора университета

Исполнять обязанности ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики будет Михаил Соловьев. Ранее он занимал должность проректора по безопасности СибГУТИ.

Согласно информации, появившейся на официальном сайте СибГУТИ, и.о. ректора вуза назначен Михаил Соловьев. Его анкета обновилась в конце июня текущего года.

Михаил Соловьев в 1980 году закончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. Ленсовета. В 2017 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 1980 – 2007 годы служил в Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах РФ.

После этого до 2013 года работал на руководящих должностях на предприятиях, подведомственных министерству связи и массовых коммуникаций в Новосибирске и Москве.

С 2013 года занимал пост проректора по безопасности, а также проректора по общим вопросам СибГУТИ.

Ранее должность ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики занимал Валерий Беленький. Как писал «Континент Сибирь», 2 июля 2019 года он покинул свой пост.

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