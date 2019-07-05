Дождливая, но теплая погода ожидает жителей Новосибирска в ближайшие выходные

Синоптики прогнозируют на ближайшие выходные в Новосибирске переменчивую погоду. Ожидается, что теплая температура воздуха будет чередоваться с осадками разной интенсивности.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 5 июля, во второй половине дня будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит +22..+24 °C. Местами ожидается небольшой дождь и гроза.

В выходные дни дневные температуры повысятся до +28 °C, а по ночам будут опускаться до +15..+17 °C. Так, в субботу, 6 июля, воздух днем прогреется до +26…+28 °C. Ветер сменит свое направление на юго-западное. Днем осадков не предвидится, а ночью может пройти небольшой дождь с грозой.

Такая же погода, по данным синоптиков, будет и в воскресенье, 7 июля. Температура днем составит +25..+27 °C. Осадки маловероятны.

Добавим, что сильный ливень прошел в Новосибирске в четверг вечером. Из-за разгула стихии были затоплены автодороги и повалены деревья в нескольких районах города.

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