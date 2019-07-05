В Иркутской области зафиксировали случаи перепродажи гуманитарной помощи

Правительство Иркутской области привлекло полицию, чтобы разобраться в ситуации и пресечь перепродажу раздаваемой гуманитарной помощи в затопленные районы Приангарья.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, жители попавших в зону бедствия населенных пунктов Приангарья пожаловались властям региона на то, что гуманитарная помощь не всегда попадает действительно нуждающимся людям. Есть случаи даже ее перепродажи.

В вязи с этим, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области Руслан Болотов предложил привлекать сотрудников полиции для контроля за выдачей гуманитарной помощи, поступающей в районы Приангарья, пострадавшие от паводков.

Как отметил Руслан Болотов, по жалобам, которые начали поступать от жителей, работают представители силовых структур. Такие факты не должны оставаться без должного реагирования — это неприемлемо. Люди переживают непростой период, у многих действительно горе, полная утрата имущества. И тот, кто так поступает с гуманитарной помощью, должен понимать, что реакция будет жесткой.

«Мы еще проведем ревизию потоков помощи, которые поступают в муниципалитеты, и постараемся максимально привлекать сотрудников полиции для контроля как на пунктах выдачи, так и при сопровождении и передаче груза муниципалитетам», — прокомментировал председатель комиссии.

Как сообщалось ранее, с 25 июля в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в более чем 10 тыс домов, в которых проживает без малого 33 тыс человека, в том числе 7852 ребенка.

По последним данным, жертвами наводнения стал 21 человек, продолжается поиск пропавших без вести.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, по которому отдельные категории граждан, пострадавшие в результате дождевого паводка, получат дополнительные денежные выплаты.

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