Форум «Технопром»

Наука новой эры станет ключевой темой форума «Технопром-2019» в Новосибирске

Наука новой эры станет ключевой темой форума «Технопром-2019» в Новосибирске

Новости
Ольга Щетинкина
 
Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков провел совещание по подготовке международного форума технологического развития «Технопром-2019». Его главной темой станет «Наука новой эры: технологии трансформации». По информации пресс-службы правительства НСО, в совещании по подготовке международного форума технологического...
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В Москве презентовали концепцию проведения в Новосибирске форума «Технопром-2019»

В Москве презентовали концепцию проведения в Новосибирске форума «Технопром-2019»

Новости
Ольга Щетинкина
 
Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков презентовал в Москве дипломатам и представителям иностранных деловых и научных кругов форум «Технопром», а также концепцию его проведения...
Подрядчик, выигравший аукцион на проведение «Технопрома» в Новосибирске, отказался подписывать договор

Подрядчик, выигравший аукцион на проведение «Технопрома» в Новосибирске, отказался подписывать договор

Новости
Ольга Щетинкина
 
Правительство Новосибирской области не смогло заключить контракт на проведение форума «Технопром-2019» с очередным подрядчиком. В этот раз победитель аукциона отказался от подписания документов. 6 мая...
Андрей Травников подписал распоряжение о проведении международного форума «Технопром-2019»

Андрей Травников подписал распоряжение о проведении международного форума «Технопром-2019»

Новости
Ольга Щетинкина
 
VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников. По информации пресс-службы правительства НСО,...
Проведение международного форума «Технопром-2019» оценили в 63 млн рублей

Проведение международного форума «Технопром-2019» оценили в 63 млн рублей

Новости
Ольга Щетинкина
 
Министерство экономического развития Новосибирской области объявило электронный аукцион по проведению международного форума «Технопром-2019». Стоимость контракта - 63 млн рублей. Согласно информации, опубликованной на сайте...
5 знаковых проектов Новосибирской области войдут в федеральный проект «Локомотивы роста»

5 знаковых проектов Новосибирской области войдут в федеральный проект «Локомотивы роста»

Власть
Ольга Щетинкина
 
Масштабные проекты войдут в программу реализации федерального проекта «Локомотивы роста» в Новосибирской области. Их обсуждение прошло в рамках заседания координационного совета реготделения партии "Единая...

Есть ли будущее у новосибирского «Академгородка 2.0»?

Власть
Павел Процюк
 
Почти месяц прошел с того дня, как губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально заявил, что все необходимые документы по комплексу развития Новосибирского научного центра...
Чем полезны выборы новосибирского губернатора для избирателей?

Избиратели уже выиграли

Власть
www.ksonline.ru
 
В Новосибирской области завершается губернаторская избирательная кампания, одна из самых интересных в её истории. Если выборы вообще нужны для того, чтобы простимулировать власти сделать...

Новосибирск и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве

Новости
София Коротич
 
Новосибирск и Санкт-Петербург объединят усилия в развитии комфортной городской среды. Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан 29 августа на форуме "Технопром". Мэрия Новосибирска и Фонд...

Владимир Путин принимает участие в форуме «Технопром» в Новосибирске

Власть
София Коротич
 
Президент России Владимир Путин после визита в Кузбасс работает 28 августа в Новосибирской области. В Новосибирске он выступит на пленарном заседании международного форума "Технопром". Продолжается...

В Новосибирске открылся международный форум «Технопром»

Бизнес
София Коротич
 
Международный форум технологического развития «Технопром-2018» начал работу в Новосибирске 27 августа. Участниками мероприятия стали порядка 7 тыс. человек. Сегодня, 27 августа, на площадке международного выставочного центра...
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