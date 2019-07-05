Форум «Технопром»
Наука новой эры станет ключевой темой форума «Технопром-2019» в Новосибирске
В Москве презентовали концепцию проведения в Новосибирске форума «Технопром-2019»
Подрядчик, выигравший аукцион на проведение «Технопрома» в Новосибирске, отказался подписывать договор
Андрей Травников подписал распоряжение о проведении международного форума «Технопром-2019»
Проведение международного форума «Технопром-2019» оценили в 63 млн рублей
5 знаковых проектов Новосибирской области войдут в федеральный проект «Локомотивы роста»
Есть ли будущее у новосибирского «Академгородка 2.0»?
Избиратели уже выиграли
Новосибирск и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве
Владимир Путин принимает участие в форуме «Технопром» в Новосибирске
В Новосибирске открылся международный форум «Технопром»
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Новосибирский областной суд выносит приговор Анатолию Радченко