В Алтайском крае в рамках нацпроекта завершены работы на 45 автодорогах

В Алтайском крае на 45 объектах, ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подрядчики завершили работы. В основном это автодороги с щебеночным покрытием.

Как отметили в министерстве транспорта Алтайского края, подрядная организация — Северо-Восточное дорожно-строительное управление — завершила ремонт участка трассы «Белоярск — Заринск». Дорога ведет в Заринск, где функционирует одно из крупных предприятий региона — завод «Алтай-Кокс», а также планируется открытие предприятия «Русская кожа».

За 2019 и 2020 годы по нацпроекту предстоит обновить 15 км этой трассы, в текущем строительном сезоне уже отремонтировали 6 км. Помимо обновления покрытия, подрядчик выполнил работы по ремонту пересечений, примыканий и установке дорожных знаков. Общая сумма финансирования за два года превысит 200 млн рублей.

Отметим, что в 2019 году в Алтайском крае по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют обновить более 200 объектов в каждом районе. Общая сумма средств, направленных из бюджетов всех уровней, составила порядка 6 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Алтайском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили к обновлению дороги в обход Барнаула. План предусматривает также реконструкцию моста через реку Барнаулку. Помимо демонтажа старого искусственного сооружения с последующим возведением нового, дорожники выполнят устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

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