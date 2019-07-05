Вслед за главой красноярской ГК «Крепость» Александром Кангуном основатель ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова публично поделилась своей точкой зрения по уголовному делу, возбужденному в отношении основателя и бенефициара группы компаний «Рольф» Сергея Петрова.

«Я знаю Сергея Петрова, масштаб этой личности, и у меня нет оснований не доверять его словам. Он утверждает, что в «Рольф» никто не обращался с просьбой прояснить те или иные обстоятельства сделки (сделки по продаже дочерней структуры «Рольф Эстейт», в завышении стоимости которой обвиняют руководство «Рольфа» — «КС»). Хотя самый логичный вариант — вначале спросить, разобраться, а уже потом принять решение! Что мы видим по факту? Обыски, которые повлекли серьезный репутационный урон для компании», — отмечает в своем комментарии Наталья Жданова.

Она также выразила уверенность, что «Рольф» привлекал к оформлению этой сделки грамотных консультантов и юристов, благодаря квалификации которых все прошло четко, прозрачно и законно.

«Сейчас все идет к тому, чтобы завалить компанию. Любой шорох в отношении таких игроков рынка, как «Рольф», несет большие потери для бизнеса, даже сиюминутно. Клиенты в такой ситуации начинают расторгать договоры о покупке автомобилей, тем самым выручка компании падает. Вопрос — кто будет отвечать за все это, когда ситуация будет исчерпана? Есть ли такой механизм, который после разбора ситуации компенсирует эти деньги Петрову? Я не сомневаюсь, что его нет. Именно ситуации такой безнаказанности порождают такие события, которые происходят вокруг «Рольфа». Это просто возмутительно!», — отметила Наталья Жданова.

По ее мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от сопротивления Сергея Петрова, от его возможности пройти этот тяжелейший путь. «Я не сдалась! Не сдался Александр Кангун (основатель ГК «Крепость»! Уверена, что не сдастся и Сергей Петров! Он — отнюдь не слабый предприниматель, и ему есть, за что воевать. Доказывать свою правоту необходимо! Дай Бог ему удачи на этом фронте и поддержки со всех сторон!» — выразила поддержку Наталья Жданова.

С полным текстом его комментария основателя «СЛК-Моторс» можно ознакомиться по ссылке.

Стоит отметить, что ранее своей точкой зрения по поводу дела «Рольфа» поделился основатель ГК «Крепость» Александр Кангун.

Напомним, что группа компаний «Рольф» основана в 1991 году и является самым крупным автодилером России по количеству продаваемых автомобилей. В ее портфеле — более 20 марок. Большинство салонов группы компаний расположены в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам 2018 года выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей. Основателем группы компаний является Сергей Петров, российский миллиардер, депутат Государственной Думы РФ 5-го и 6 созывов от партии «Справедливая Россия».

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, которые проводила Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет РФ. В отношении Сергея Петрова, а также топ-менеджера холдинга Татьяны Луковецкой (в настоящее время не работает в «Рольфе» и является вице-президентом по продажам и маркетингу компании «Аурус», выпускающей автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране») и члена совета директоров Анатолия Кайро было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, руководство «Рольфа» заключило подложный договор купли-продажи своей дочерней структуры «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости с кипрской офшорной компанией «Панабел Лимитед».

Сам Сергей Петров, находясь за границей, классифицировал действия правоохранительных органов как попытку «рейдерского захвата», а также отмечал, что ему предлагали продать группу компаний за 50% от ее рыночной стоимости. В интервью «Ведомостям» он также отмечал, что не намерен возвращаться в Россию. Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, заданный СМИ, отметил, что впервые слышит о деле «Рольфа», но пообещал обязательно запросить все данные. 3 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что президент не будет вмешиваться в расследование дела «Рольфа».

30 июня Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) выпустила обращение, в котором выразила поддержку ГК «Рольф». “Если компанию вынудят уйти с рынка, мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса, надежду на цивилизованный рынок. Официальные дилеры являются не только конкурентами, но и партнерами по бизнесу, мы все заинтересованы в прозрачном бизнесе в России. Мы уверены, что создавшаяся ситуация в ближайшее время благополучно разрешится», — говорится в обращении.

Более подробно о группе компаний «Рольф» можно прочитать в интервью Сергея Петрова, которое он давал «Континенту Сибирь» в Москве в 2012 году.

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