Основатель ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова о своей оценке ситуации с «Рольфом»

Весной 2019 года президентом России Владимиром Путиным было привлечено внимание общественности к вопросу «кошмаривания» бизнеса силами сотрудников правоохранительных органов. Сегодня перед нашими глазами громкое уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова. То, что происходит вокруг этого бизнеса просто возмутительно! Это вне рамок разума!

Как следует из сообщений Следственного комитета РФ, в отношении Сергея Петрова было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Следствие полагает, что руководство «Рольфа» заключило подложный договор купли-продажи своей дочерней структуры «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости с кипрской офшорной компанией «Панабел Лимитед».

Я знаю Сергея Петрова, масштаб этой личности, и у меня нет оснований не доверять его словам. Он утверждает, что в «Рольф» никто не обращался с просьбой прояснить те или иные обстоятельства сделки. Хотя самый логичный вариант — вначале спросить, разобраться, а уже потом принять решение! Доследственная проверка не могла проходить без участия «Рольфа»! Что мы видим по факту? Обыски, которые повлекли серьезный репутационный урон для компании.

Я не сомневаюсь, что «Рольф» привлекал к оформлению этой сделки грамотных консультантов и юристов, благодаря квалификации которых все прошло четко, прозрачно и законно. Я согласна с Александром Кангуном (основателем ГК «Крепость») в том, что даже если человек хочет вывести деньги за рубеж, это его право, но он обязан сделать это в соответствии с законом. Если все это соблюдено, зачем «кошмарить» бизнес?

Представители Следственного комитета, как следует из комментариев Петрова, настаивают на том, что переход права собственности не состоялся и показывают выписку из ФНС. Но ведь речь идет об акционерном обществе, там есть утвержденный реестродержатель, и только он может подтвердить, прошел ли переход права собственности, или нет! Я сама сталкивалась с подобной ситуацией. Правоохранительные органы меня тоже уверяли, что я являюсь акционером компании и предъявляли в качестве подтверждения своих слов выписки из ФНС многолетней давности. Хотя в едином реестре регистрации юрлиц была информация о реестродержателе, у которого необходимо запрашивать эту информацию! Наши ходатайства о том, чтобы следственные органы это сделали, были встречены отказом. Что это: отсутствие необходимых компетенций или следование изначально намеченной траектории? У «Рольфа» складывается такая же ситуация.

Сейчас все идет к тому, чтобы завалить компанию. Любой шорох в отношении таких игроков рынка, как «Рольф», несет большие потери для бизнеса, даже сиюминутно. Клиенты в такой ситуации начинают расторгать договоры о покупке автомобилей, тем самым выручка компании падает. Вопрос — кто будет отвечать за все это, когда ситуация будет исчерпана? Есть ли такой механизм, который после разбора ситуации компенсирует эти деньги Петрову? Я не сомневаюсь, что его нет. Именно ситуации такой безнаказанности порождают такие события, которые происходят вокруг «Рольфа». Это просто возмутительно!

У этой истории явно есть подтекст — или политический, или рейдерский. Не бывает на ровном месте таких случаев. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от сопротивления Сергея Петрова, от его возможности пройти этот тяжелейший путь. Я не сдалась! Не сдался Александр Кангун! Уверена, что не сдастся и Сергей Петров! Он — отнюдь не слабый предприниматель, и ему есть, за что воевать. Доказывать свою правоту необходимо. Дай Бог ему удачи на этом фронте и поддержки со всех сторон! Мне со своей стороны хотелось бы его поддержать! Россия уже достаточно раскидалась талантливыми бизнесменами, которые уехали из страны. Людей, которые могут создавать бизнес масштаба «Рольфа» — единицы. Видя перед глазами ситуацию с «Рольфом», любой предприниматель подумает, а стоит ли ему вести бизнес в России. То, что происходит с «Рольфом» — это дикость! Я солидарна с Александром Кангуном в том, что обществу нужно объединиться и поддерживать бизнес! Хочется верить, что Сергей Петров успешно найдет выход из сложившейся ситуации, и «Рольф» выстоит!

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